До 2020 года питание в школах было платным. Родители сдавали деньги в фонд класса, чтобы в школьной столовой для ребенка был организован полдник или полноценный обед. Многие предпочитали поступать экономнее и давали школьнику перекус с собой — пару бутербродов в ланч-боксе и горячий чай в термосе. Бесплатный обед в школе могли получить только представители льготных категорий — дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети-инвалиды.
Но в 2020 году ситуация изменилась. В марте глава государства подписал указ, согласно которому все учащиеся 1 — 4 классов получают горячее питание в школах. И уже в сентябре ученики начальных классов стали в перерыве между уроками полноценно питаться и получать комплексный обед из двух блюд.
Специально для этих целей в региональные бюджеты поступают дополнительные средства. Разработка меню и контроль за качеством питания осуществляются со стороны общеобразовательного учреждения.
Все учащиеся 1 — 4 классов, независимо от уровня дохода, получают бесплатное питание один раз в день (завтрак или обед). А вот представители льготных категорий имеют право на двухразовое питание.
Для детей, которые учатся в 1 — 4 классах, специального разрешения на бесплатный обед не нужно. Их право на бесплатное питание в школе закреплено на уровне федерального закона (№ 273-ФЗ). А вот дети из категории льготников, которым положено двухразовое питание в учебном заведении, должны подать заявление на предоставление обеда. Отметим, что право на льготу, по федеральному законодательству, имеют дети-инвалиды и дети-сироты. На региональном уровне льгота предоставляется ученикам из малообеспеченных и многодетных семей, а также из семей, получающих пособие по потере кормильца.
Для получения льготы необходимо представить в органы соцзащиты Омска следующие документы:
Прежде чем внедрить новшество по обеспечению горячими завтраками и обедами всех учеников начальных классов, была проведена большая работа. Рабочая комиссия побывала в ряде учебных заведений, чтобы проверить готовность учреждений к организации горячего питания для ребят. Темой отдельных совещаний стала разработка меню. Было утверждено, что все блюда должны отвечать рациону здорового питания — никаких консервантов, фастфуда, снеков, ГМО, химикатов и пр.
Школы вправе разработать меню по своему усмотрению, но в рамках определенного регламента, касающегося качества и безопасности продуктов.
В школах Омска детям предлагается меню, согласованное с региональным управлением Роспотребнадзора. Все блюда приготовлены по принципу диетического питания с щадящей термообработкой, при которой максимально сохраняются все витамины. Речь идет о варке, тушении, запекании.
Так, на завтрак омским школьникам подают каши, омлеты, творожные запеканки, чай без сахара, но с медом. На обед готовят супы (уха, борщ, рассольник, лапша, щи), голубцы, котлеты с гарниром, картофельное пюре с мясной подливой и другие вторые блюда. Из напитков — компоты, морсы, шербеты.
СМИ сообщают, что депутаты Госдумы в настоящее время прорабатывают вопрос об организации бесплатного горячего питания и для старших классов. Так что, судя по всему, эта перспектива далеко не за горами. Но пока старшеклассники платят за завтраки и обеды в школе.
Питание для старшеклассников несколько отличается от обедов начальной школы. Специалистами, разрабатывающими меню, учитываются возрастные особенности ребят. В подростковом возрасте, который отличается активным ростом, формированием мочеполовой, эндокринной, нервной и других важных систем человеческого организма, школьники должны в изобилии получать витамины и макроэлементы.
Потребление пищи должно быть нацелено на полноценное умственное развитие, концентрацию памяти, ведь старшеклассники сдают экзамены. Рекомендована обогащенная аминокислотами (триптофаном и тирозином) еда. Это творожные запеканки, рыба, омлеты, сыр, орехи. Для активной умственной деятельности важна глюкоза, которая содержится в углеводах. Это каши, злаковые, сухофрукты, свежие овощи и фрукты.
Стоимость платного питания в школах регулируется внутренним положением (или приказом). В 2021 — 2022 учебном году в школах Омска стоимость горячих обедов для старших классов составляла в среднем:
Вице-мэр Омска Инна Елецкая в интервью «Радио России» сообщила, что с 1 сентября 2022 года для учащихся 5 — 11 классов стоимость горячего питания повышаться не будет.
Вместе с тем планируется выделить свыше 1 млрд рублей для обеспечения бесплатным питанием учащихся младших классов.
Министр образования Омской области Татьяна Дернова:
«В 2022 году будет выделено более миллиарда рублей на обеспечение горячими обедами детей младших классов, исходя из того, что число наших школьников в начальных классах увеличивается».
Казалось бы, что может быть лучше инициативы кормить детей в школе горячими обедами. Но тем не менее реализация идеи принесла не только благодарные отзывы. То тут, то там стали возникать жалобы, недовольство. Дошло до того, что на родительском собрании все чаще стали выступать с вопросом: а можно ли отказаться от школьного питания?
Отвечая на вопросы родителей, вице-мэр Омска Инна Елецкая отметила, что отказаться от завтраков и обедов учащимся начальных классов можно. Ребенок может не ходить в столовую вместе со всеми, а оставаться в классе и перекусывать тем, что дают ему из дома родные. При этом никакого перерасчета и возврата средств не предусмотрено, поскольку деньги на питание родители не сдавали, они выделены из федерального бюджета.
На компенсацию в случае отказа от еды могут рассчитывать только учащиеся 5 — 11 классов, которые платят, чтобы питаться в школе.
Чиновники отмечают, что вопрос об отказе от обедов следует рассматривать как проблему и решать ее по мере возможности. Понятно, что в большинстве случаев дети просто не хотят есть в столовой, поскольку она, по их словам, невкусная, и стоят на своем.
Вице-мэр Омска Инна Елецкая:
«Много вопросов возникает с тем, что детям не нравится качество еды, много продуктов выбрасывается. Мы тщательно анализировали эту историю. Есть причины, связанные с качеством, но есть причины, связанные с пищевыми предпочтениями детей. В школе они едят не то, что дома. В школе пища соответствует нормам правильного, здорового питания. Это не всегда очень соленая, сладкая, острая пища. Здесь нет жареного, которое дети, как правило, любят».
Другое дело, когда на столах у детей оказывается несвежая еда, несущая риск отравлений. Родители всегда могут пожаловаться на питание в школах. К примеру, жалобу можно подать на портале «Госуслуги».
Проверки качества детского питания в школах Омска проводятся регулярно. Меню корректируется, пополняется новыми продуктами, ведется учет популярных блюд.
Есть хорошие новости: в настоящее время все школы проводят аукционные мероприятия по выбору поставщиков. А с нового года школьное меню будет изменено с учетом пожеланий родителей. Над тем, чтобы сделать школьные завтраки и обеды более привлекательными для детей, но с учетом правильного питания, сейчас работают НИИ Роспотребнадзора и кафедра организации питания ОмГТУ.