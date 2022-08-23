Казалось бы, что может быть лучше инициативы кормить детей в школе горячими обедами. Но тем не менее реализация идеи принесла не только благодарные отзывы. То тут, то там стали возникать жалобы, недовольство. Дошло до того, что на родительском собрании все чаще стали выступать с вопросом: а можно ли отказаться от школьного питания?