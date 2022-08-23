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Илон Маск намерен отклонить иск к Twitter

23 августа 10:57
Фото: vk.com/elonmusk
Илон Маск попросил суд отклонить иск к Twitter по причине отсутствия связанных с делом доказательств.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обратился в суд с просьбой об отклонении иска, который против него подал Twitter, пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Bloomberg. Миллиардер настаивает, что у Twitter нет доказательств урона, понесенного в результате несостоявшейся сделки.

Адвокаты Илона Маска посчитали, что обвинение со стороны Twitter основано на «полном отсутствии доказательств». Убытки, которые в компании связывают с отказом миллиардера от ее покупки, они назвали «чисто гипотетическими».

Во владении Илона Маска находится 10% компании Twitter, у него нет влияния в совете директоров и нет представительства. Это, как отмечают юристы миллиардера, «вряд ли указывает на контроль над руководством Twitter». Представители Илона Маска направили ходатайство о прекращении дела. 

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