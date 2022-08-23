Илон Маск намерен отклонить иск к Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск обратился в суд с просьбой об отклонении иска, который против него подал Twitter, пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Bloomberg. Миллиардер настаивает, что у Twitter нет доказательств урона, понесенного в результате несостоявшейся сделки.
Адвокаты Илона Маска посчитали, что обвинение со стороны Twitter основано на «полном отсутствии доказательств». Убытки, которые в компании связывают с отказом миллиардера от ее покупки, они назвали «чисто гипотетическими».
Во владении Илона Маска находится 10% компании Twitter, у него нет влияния в совете директоров и нет представительства. Это, как отмечают юристы миллиардера, «вряд ли указывает на контроль над руководством Twitter». Представители Илона Маска направили ходатайство о прекращении дела.