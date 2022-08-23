Эвакуировали больше 100 человек. В жилом доме в Омске произошел пожар

Вчера, 22 августа, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что в доме №2е на улице Звездной произошел пожар. Как рассказали Городу55 в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, возгорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже. Сообщение о пожаре поступило в 20:06.
На место происшествия выезжали 9 пожарных автомобилей, 34 спасателя и 6 звеньев газодымозащитной службы. Во время пожара из дома сами эвакуировались 50 человек. Еще 44 человека, среди которых было 10 детей, вывели на улицу по лестницам. При этом пожарные спасли семь человек с помощью подъемника.
Возгорание локализовали к 21:25, а окончательно ликвидировали к 22:57. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.