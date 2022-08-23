Эвакуировали больше 100 человек. В жилом доме в Омске произошел пожар

На место происшествия выезжали 9 пожарных автомобилей, 34 спасателя и 6 звеньев газодымозащитной службы. Во время пожара из дома сами эвакуировались 50 человек. Еще 44 человека, среди которых было 10 детей, вывели на улицу по лестницам. При этом пожарные спасли семь человек с помощью подъемника.