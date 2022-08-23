Эксперт: Если номер попал в базы спамеров, изъять его оттуда уже не получится

По его словам, самое лучшее, что можно сделать — добавлять в черный список номера, с которых поступают рекламные звонки. Ульянов пояснил, что можно также установить программы-идентификаторы нежелательных звонков, однако они на сто процентов не гарантируют избавление от спамеров, поскольку не всегда корректно определяют из-за появления новых номеров. Об этом пишет Pravda.Ru.