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Эксперт: Если номер попал в базы спамеров, изъять его оттуда уже не получится

23 августа 10:15
Фото: pxhere.com
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что абонент даже при всем желании не сможет удалить свои данные из баз телефонных спамеров.

По его словам, самое лучшее, что можно сделать — добавлять в черный список номера, с которых поступают рекламные звонки. Ульянов пояснил, что можно также установить программы-идентификаторы нежелательных звонков, однако они на сто процентов не гарантируют избавление от спамеров, поскольку не всегда корректно определяют из-за появления новых номеров. Об этом пишет Pravda.Ru.

Эксперт уточнил, что приобретение второй сим-карты не спасет от спам-звонков, потому что информация очень быстро утекает из компаний-операторов связи,  коммерческих организаций и из госструктур.

 

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