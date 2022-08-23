Едва не съела. В Омске беспечная хозяйка овчарки заплатит за лечение покусанной таксы

В Советском районном суде вынесли решение по иску хозяйки таксы, для которой одна из прогулок закончилась укусами и долгим лечением. Дело в том, что во время прогулки к женщине и ее собаке подбежала агрессивная овчарка, которая гуляла со своей хозяйкой без намордника.