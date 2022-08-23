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Едва не съела. В Омске беспечная хозяйка овчарки заплатит за лечение покусанной таксы

23 августа 07:53
Фото: 1MI

В Омске овчарка едва не загрызла таксу и ее хозяйку

Хозяйка овчарки не озаботилась тем, чтобы во время прогулки надеть на нее намордник.

В Советском районном суде вынесли решение по иску хозяйки таксы, для которой одна из прогулок закончилась укусами и долгим лечением. Дело в том, что во время прогулки к женщине и ее собаке подбежала агрессивная овчарка, которая гуляла со своей хозяйкой без намордника.

После такой прогулки женщине пришлось на такси везти таксу к ветеринару, где пришлось проводить дорогостоящую хирургическую операцию. После окончания лечения женщина через суд потребовала с хозяйки овчарки компенсацию, рассказали в пресс-службе суда.

Ответчица на суде признала, что ее собака гуляла без намордника и напала на прохожих, однако она была уверена, что выплата компенсации лишняя, и в этой ситуации можно обойтись простыми извинениями.

В суде же встали на сторону пострадавшей хозяйки таксы, но ее требования удовлетворили не полностью. Владелицу овчарки обязали компенсировать женщине затраты на лечение собаки, а также выплатить небольшую компенсацию морального вреда. А вот стоимость такси женщине отказались возмещать, так как женщина не смогла доказать, что не могла довезти собаку до клиники на общественном транспорте.

Отмечается, что решение суда вступило в силу.

#Общество#Омск#Лечение#Новости#Такса#Животное#Собака#Ольга Акамова
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