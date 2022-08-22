Зарплаты игроков «Авангарда», отставка Антона Гаака и рост цен на такси. Чем жил Омск

Новость №1. Политическая. Министра энергетики Омской области Антона Гаака отправили в отставку. Минэнерго он возглавлял с июня 2020 года. Почему губернатор региона Александр Бурков подписал распоряжение об освобождении чиновника с должности, можно узнать в материале ниже.