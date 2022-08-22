Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зарплаты игроков «Авангарда», отставка Антона Гаака и рост цен на такси. Чем жил Омск

22 августа 15:38
Фото: 1MI
Итоги дня — версия Города55.

Новость №1. Политическая. Министра энергетики Омской области Антона Гаака отправили в отставку. Минэнерго он возглавлял с июня 2020 года. Почему губернатор региона Александр Бурков подписал распоряжение об освобождении чиновника с должности, можно узнать в материале ниже.

Бурков объяснил отставку омского министра Гаака обрушением дома в Нефтяниках
Узнать подробнее

Новость № 2. «Кусающаяся». Теперь поездки на такси омичам станут выходить дороже. «Яндекс Такси» и другие таксопарки обновляют свои тарифы. До какой цены возрастут поездки, читайте ниже. И готовьтесь больше прогуливаться пешком.

Омичей ждет стремительный рост цен на такси
Узнать подробнее

Новость № 3. Зарплатная. На зарплаты хоккеистам «Авангарда» планируют выделить 849 миллионов рублей. Самым высокооплачиваемым игроком стал Корбан Найт. Нападающий получает за сезон около 2000 средних месячных зарплат омича.

Стали известны зарплаты игроков омского «Авангарда»
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Город#Спорт#Итоги#Новости#Омск#Омская область#Главные новости#Новости омска#Главные новости дня#Александр Бурков
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10