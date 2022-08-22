Зарплаты игроков «Авангарда», отставка Антона Гаака и рост цен на такси. Чем жил Омск

Новость №1. Политическая. Министра энергетики Омской области Антона Гаака отправили в отставку. Минэнерго он возглавлял с июня 2020 года. Почему губернатор региона Александр Бурков подписал распоряжение об освобождении чиновника с должности, можно узнать в материале ниже.
Новость № 2. «Кусающаяся». Теперь поездки на такси омичам станут выходить дороже. «Яндекс Такси» и другие таксопарки обновляют свои тарифы. До какой цены возрастут поездки, читайте ниже. И готовьтесь больше прогуливаться пешком.
Новость № 3. Зарплатная. На зарплаты хоккеистам «Авангарда» планируют выделить 849 миллионов рублей. Самым высокооплачиваемым игроком стал Корбан Найт. Нападающий получает за сезон около 2000 средних месячных зарплат омича.