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Выгодная сделка. Омский аэропорт сэкономил почти 2 млн рублей на покупке автобуса

22 августа 06:25
Фото: 1MI

Омский аэропорт закупил седьмой перронный автобус

Автобус обошелся в 22.5 млн рублей.

Стали известны результаты торгов на покупку перронного автобуса для Омского аэропорта. Седьмой по счету автобус поставит в Омск столичная компания «Инфраструктурный проект» — организация предложила заключить контракт на сумму 22.467 млн рублей.

Это почти на 2 млн меньше, чем Омский аэропорт был готов потратить на новый автобус.

Интересно, что ООО «Инфраструктурный проект» ранее уже сотрудничало с Омским аэропортом: в феврале компания поставила перронный автобус за 21.3 млн рублей. Тогда аэропорт сэкономил на закупке почти 4 млн рублей.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Автобус#Аэропорт#Перронный автобус
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