Выгодная сделка. Омский аэропорт сэкономил почти 2 млн рублей на покупке автобуса

Стали известны результаты торгов на покупку перронного автобуса для Омского аэропорта. Седьмой по счету автобус поставит в Омск столичная компания «Инфраструктурный проект» — организация предложила заключить контракт на сумму 22.467 млн рублей.
Это почти на 2 млн меньше, чем Омский аэропорт был готов потратить на новый автобус.
Интересно, что ООО «Инфраструктурный проект» ранее уже сотрудничало с Омским аэропортом: в феврале компания поставила перронный автобус за 21.3 млн рублей. Тогда аэропорт сэкономил на закупке почти 4 млн рублей.