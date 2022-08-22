В страшном ДТП с трактором погиб студент Омской юридической академии

В Омской области силовики продолжают разбираться в обстоятельствах резонансного ДТП на трассе Омск – Седельниково, которое унесло жизни 4 человек, в том числе двух маленьких девочек. За жизнь еще троих, среди которых двое детей, сейчас борются врачи.
Между тем, как выяснил Город55, в этой аварии погиб 22-летний студент Омской юридической академии Роман О. В летнее время парень работал вожатым в Детском оздоровительном лагере «Тайга», что находится в селе Фирстово Большеуковского района.
Напомним, по данным региональной Госавтоинспекции, это ДТП произошло на 145 километре трассы Омск – Муромцево – Седельниково в четверг, 18 августа. Около 21:50 «Лада Ларгус» под управлением 57-летней женщины столкнулась с трактором МТЗ-80 с прицепом, в котором перевозились дрова.
На месте от травм погиб Роман и 37-летняя многодетная мама. Позже в больнице скончались две дочери погибшей, годовалая и 10-летняя девочки. Еще один ребенок из этой семьи, 8-летний мальчик, был госпитализирован. В больницу также попали водитель «Ларгуса» и 10 летний мальчик. Как выяснилось, легковушкой управляла мать и бабушка погибших женщины и сестер.
Тем временем, как ранее сообщал Город55, выяснилось, что трактор в темное время суток передвигался по трассе без габаритных огней, что и могло спровоцировать аварию.
По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц».