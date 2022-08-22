В страшном ДТП с трактором погиб студент Омской юридической академии

На месте от травм погиб Роман и 37-летняя многодетная мама. Позже в больнице скончались две дочери погибшей, годовалая и 10-летняя девочки. Еще один ребенок из этой семьи, 8-летний мальчик, был госпитализирован. В больницу также попали водитель «Ларгуса» и 10 летний мальчик. Как выяснилось, легковушкой управляла мать и бабушка погибших женщины и сестер.