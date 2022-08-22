В Сибири арестанты взяли в заложники сотрудников СИЗО

В СИЗО № 1 города Кемерово в воскресенье, 21 августа, арестанты захватили в заложники несколько сотрудников, сообщает «СибДепо». Во время рядовой проверки арестанты затащили в камеру сотрудника СИЗО, позже стало известно, что в заложниках оказались три человека — две женщины и мужчина.