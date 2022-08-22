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В Сибири арестанты взяли в заложники сотрудников СИЗО

22 августа 02:50
Фото: 1MI
Спустя несколько часов сотрудников освободили, а арестантов задержали.

В СИЗО № 1 города Кемерово в воскресенье, 21 августа, арестанты захватили в заложники несколько сотрудников, сообщает «СибДепо». Во время рядовой проверки арестанты затащили в камеру сотрудника СИЗО, позже стало известно, что в заложниках оказались три человека — две женщины и мужчина.

По некоторым данным, арестованные вооружились деревянными палками и металлическим уголком. Вскоре они отпустили одну из заложниц и потребовали вызвать к ним прокурора, руководство ФСИН и предоставить сотовую связь.

Утром в понедельник, 22 августа, стало известно, что заложников удалось освободить.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Кузбасс#Кемеровская область#Арест#СИЗО#Арестант
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