В Омской области предложили безлимитно убивать медведей

Экспертов обеспокоил рост численности медведей в Омской области, поэтому они предложили направить в федеральное Минприроды предложения о том, чтобы увеличить норматив либо исключить его из перечня лимитируемых видов. Напомним, что сейчас на добычу бурого медведя выдано 463 разрешения.