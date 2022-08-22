В Омской области предложили безлимитно убивать медведей

В Омске планируют увеличить квоты на добычу бурого медведя. Заседание совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих ресурсов на территории региона прошло 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства природных ресурсов.
Экспертов обеспокоил рост численности медведей в Омской области, поэтому они предложили направить в федеральное Минприроды предложения о том, чтобы увеличить норматив либо исключить его из перечня лимитируемых видов. Напомним, что сейчас на добычу бурого медведя выдано 463 разрешения.
В минприроды уточнили, что по факту добывается небольшой процент от разрешенного количества. Например, в прошлом году было выдано 472 разрешения, а добыли 177 медведей.
Отметим, жители региона стали чаще встречать косолапых у населенных пунктов. Город55 разбирался в этой проблеме и выяснил ключевые факторы.