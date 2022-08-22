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В Омской области предложили безлимитно убивать медведей

22 августа 10:17
Фото: 1MI
По действующему лимиту разрешено застрелить 463 особи.

В Омске планируют увеличить квоты на добычу бурого медведя. Заседание совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих ресурсов на территории региона прошло 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства природных ресурсов.

Экспертов обеспокоил рост численности медведей в Омской области, поэтому они предложили направить в федеральное Минприроды предложения о том, чтобы увеличить норматив либо исключить его из перечня лимитируемых видов. Напомним, что сейчас на добычу бурого медведя выдано 463 разрешения.

В минприроды уточнили, что по факту добывается небольшой процент от разрешенного количества. Например, в прошлом году было выдано 472 разрешения, а добыли 177 медведей.

Отметим, жители региона стали чаще встречать косолапых у населенных пунктов. Город55 разбирался в этой проблеме и выяснил ключевые факторы. 

Медведи в границах Омска: почему, зачем и что с ними делать?
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#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омская область#Отстрел#Бурый медведь
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