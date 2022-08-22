В Омской области капитана теплохода в Большеречье заподозрили в краже горючего

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, в Омской области задержали 38-летнего капитана теплохода, который решил заработать на казенном топливе.
Речника, который занимался незаконными делами, заметили в районе Большеречья на Иртыше. Он сливал с теплохода топливо, чтобы затем его перепродать. Когда мужчину задержали, он успел слить 960 литров горючего.
Силовики выяснили, что капитан судна отражал в документах полную нагрузку двигателя, даже когда судно стояло или работало на малой мощности. Образовывались излишки топлива, которые омич сливал для перепродажи.
В итоге на омича завели дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Покушение на растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Теперь речнику грозит срок до 6 лет. Расследование продолжается, уточнили в ведомстве.