В Московской области обнаружили напоминающих ос ядовитых пауков

Жители Московской области сообщают о появлении в регионе ядовитых пауков, которые могут кусать людей, пишет 360tv.ru, ссылаясь на издание «Подмосковье сегодня». Внешне эти насекомые напоминают ос.
Ядовитые пауки «Аргиопа Брюнниха» стали встречаться жителям сразу нескольких населенных пунктов Московской области — Дмитрова, Домодедова, Раменского, Балашихи, Королева, Подольска. В основном эти насекомые обитают в южных регионах страны, однако в последнее время их замечают и в средней полосе, и на севере.
Пауки «Аргиопа Брюнниха» считаются ядовитыми, они кусают людей. Впрочем, яд насекомых для человека не опасен, однако укус довольно болезненный. Если паук укусит человека со слабым иммунитетом или с аллергией, место укуса опухает и болит. В некоторых случаях после укуса отмечается тошнота и головокружение.
Укус ядовитого паука можно сравнить с осиными или с пчелиным. Самки паука как правило крупнее самцов, в длину они могут составлять порядка 2,5 см, тогда как самцы редко вырастают больше 0,5 см. Пауки плетут паутину в домах, беседках, на огородах, насекомые встречаются и в городской черте.