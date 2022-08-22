В Московской области обнаружили напоминающих ос ядовитых пауков

Укус ядовитого паука можно сравнить с осиными или с пчелиным. Самки паука как правило крупнее самцов, в длину они могут составлять порядка 2,5 см, тогда как самцы редко вырастают больше 0,5 см. Пауки плетут паутину в домах, беседках, на огородах, насекомые встречаются и в городской черте.