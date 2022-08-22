Утренняя вонь. В Омске объявили ставший привычным режим «черного неба»

Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили о начале режима НМУ вечером в воскресенье, 21 августа. С 0:00 и до 11:00 часов в Омске и области ожидаются погодные условия, которые не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.