Утренняя вонь. В Омске объявили ставший привычным режим «черного неба»

Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили о начале режима НМУ вечером в воскресенье, 21 августа. С 0:00 и до 11:00 часов в Омске и области ожидаются погодные условия, которые не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Отмечается, что режим НМУ, более известный как режим «черного неба», будет первой степени опасности. В это время предприятия обязаны снижать выбросы на 5-30% в зависимости от сферы работы предприятий.
Отметим, что в соцсетях жалоб на выбросы в Омске пока не появилось.