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Утренняя вонь. В Омске объявили ставший привычным режим «черного неба»

22 августа 03:00
Фото: Город55

В Омске снова ввели режим НМУ

Объявление сделали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС объявили о начале режима НМУ вечером в воскресенье, 21 августа. С 0:00 и до 11:00 часов в Омске и области ожидаются погодные условия, которые не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Отмечается, что режим НМУ, более известный как режим «черного неба», будет первой степени опасности. В это время предприятия обязаны снижать выбросы на 5-30% в зависимости от сферы работы предприятий.

Отметим, что в соцсетях жалоб на выбросы в Омске пока не появилось.

Фото: 1MI
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Погода#Нму#Режим черного неба
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