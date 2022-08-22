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Только 4% омичей получают зарплату выше двух средних по стране

22 августа 05:50
Фото: 1MI

Омская область попала в середину рейтинга регионов РФ по зарплате

Омская область попала на 41 место в рейтинге регионов по зарплате.

Омская область оказалась на 41 месте в рейтинге российских регионов по зарплате. Специалисты РИА «Новости» выяснили, какое количество жителей РФ получают зарплату выше средней.

В Омской области этот показатель составил 23,2%. При этом зарплату выше двух средних по стране получают только 4%. Примечательно, что в России эти показатели составляют 31% и 9,3% соответственно.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше средней зарплаты получают 71,9% работников. Последняя же строчка рейтинга досталась Ивановской области. Там этот показатель составляет 9,7%.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Рейтинг#Зарплата
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