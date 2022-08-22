Только 4% омичей получают зарплату выше двух средних по стране

Омская область оказалась на 41 месте в рейтинге российских регионов по зарплате. Специалисты РИА «Новости» выяснили, какое количество жителей РФ получают зарплату выше средней.
В Омской области этот показатель составил 23,2%. При этом зарплату выше двух средних по стране получают только 4%. Примечательно, что в России эти показатели составляют 31% и 9,3% соответственно.
Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там выше средней зарплаты получают 71,9% работников. Последняя же строчка рейтинга досталась Ивановской области. Там этот показатель составляет 9,7%.