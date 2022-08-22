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Снова лето. Омскую область после заморозков охватит знойная жара

22 августа 14:10
Фото: 1MI

Жара до +28 градусов вернется в Омскую область

Прогноз погоды сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По данным синоптиков, в Омскую область снова вернется жара. Об этом рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 23 августа, ночью температура опустится до +9 градусов, а местами до +4 градусов. Днем температура поднимется уже до +24 градусов. Дождя не ожидается, ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В среду, 24 августа, ночью будет до +11 градусов. А днем температура достигнет +27 градусов. Погода обещает быть ясной и почти безветренной — 4-9 м/с.

В четверг, 25 августа, ночная температура будет колебаться от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра достигнет +28 градусов, но при этом ожидается кратковременный дождь. Ветер со скоростью 6-11 м/с будет дуть в северо-западном направлении.

#Ольга Цветатий#Погода#Общество#Новости#Омская область#Омск#Погода в Омске#Жара#Прогноз погоды
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