Снова лето. Омскую область после заморозков охватит знойная жара

В четверг, 25 августа, ночная температура будет колебаться от +8 до +13 градусов. Днем столбик термометра достигнет +28 градусов, но при этом ожидается кратковременный дождь. Ветер со скоростью 6-11 м/с будет дуть в северо-западном направлении.