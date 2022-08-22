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Скандально известного главу района в Омской области снова заставили вернуть деньги

22 августа 05:20
Фото: 1MI

Глава района в Омской области снова попался на лишних выплатах самому себе

Глава Полтавского района Александр Милашенко вернул в бюджет еще полмиллиона рублей.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщили об очередном возврате денег, которые Александр Милашенко незаконно выплатил сам себе. На этот раз его заставили вернуть 461 тыс рублей, которые он начислил себе с 2010 по 2021 годы.

Речь идет о выплатах за неиспользованные дни дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. Только вот выяснилось, что в районной администрации не была предусмотрена такая социальная гарантия, и деньги Милашенко начислял себе незаконно.

Нарушение обнаружила районная прокуратура, она же потребовала вернуть деньги в казну. Милашенко не стал тянуть с исполнением предписания и выплатил в бюджет района всю сумму.

Напомним, Александра Милашенко по суду сняли с должности главы Полтавского района за выплату премий «за выполнение особо важных и сложных служебных заданий» самому себе без соответствующего решения Совета депутатов. С декабря 2017 года по апрель 2020 года Милашенко начислил себе 1.4 млн рублей, или по 50 тыс рублей в месяц. Деньги его заставили вернуть, а затем включили в реестр уволенных по утрате доверия. Однако в июле 2021 года его снова избрали главой района. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Деньги#Выплаты#Премии#Компенсация
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