Скандально известного главу района в Омской области снова заставили вернуть деньги

Напомним, Александра Милашенко по суду сняли с должности главы Полтавского района за выплату премий «за выполнение особо важных и сложных служебных заданий» самому себе без соответствующего решения Совета депутатов. С декабря 2017 года по апрель 2020 года Милашенко начислил себе 1.4 млн рублей, или по 50 тыс рублей в месяц. Деньги его заставили вернуть, а затем включили в реестр уволенных по утрате доверия. Однако в июле 2021 года его снова избрали главой района.