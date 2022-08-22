Школьников из ЛНР сводили в омский парк «Вокруг света»

В парке «Вокруг света» школьники прокатились на самом большом за Уралом колесе обозрения, праздничной карусели, «Урагане» и «Летучем голландце». После аттракционов ребята прошли аркадные игры.
Отметим, это уже третья Университетская смена. На этот раз пройти образовательную программу приехали дети из города Кировск и поселка Голубовское Луганской народной республики. В прошлый раз Омск посетили дети из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов ДНР. Две предыдущие смены также побывали в парке. Проект поддерживает партия «Единая Россия».
Дети остались под впечатлением от посещения парка.
«Впечатления от парка отличные, понравились аттракционы, а особенно удивило колесо обозрения. В целом прекрасные впечатления от города, красивый город с большой культурой», - поделился впечатлениями школьник Иван Ночевка.
Директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева отметила, что рады вновь принимать гостей.
«Всегда приятно видеть реакцию детей, их радость, улыбки. Это приободряет нас, дает стимул дальше работать и развиваться. Здорово, что наряду с образовательными мероприятиями, мы принимаем участие в программе, очень рады подарить ребятам положительные эмоции. У всех детей должно быть детство. Мы подбираем индивидуально программу под каждый визит, учитывая возрастные ограничения по аттракционам», - отметила Дарья Толмачева.