Школьников из ЛНР сводили в омский парк «Вокруг света»

Отметим, это уже третья Университетская смена. На этот раз пройти образовательную программу приехали дети из города Кировск и поселка Голубовское Луганской народной республики. В прошлый раз Омск посетили дети из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов ДНР. Две предыдущие смены также побывали в парке. Проект поддерживает партия «Единая Россия».