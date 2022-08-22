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Россия и Индия могут взаимно признать платежные системы друг друга

22 августа 12:09
Фото: vk.com/mirpaycard
РФ и Индия рассматривают вариант взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay.

Индия и Россия в скором времени могут признать платежные системы друг друга — RuPay и «Мир», сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Deccan Herald. Авторы статьи отмечают, что взаимный прием карт этих систем в рамках платежных национальных инфраструктур двух государств облегчит для посетителей России из Индии и посетителей Индии из России возможность оплачивать товары и услуги посредством карт без проблем.

Вопрос взаимного признания индийской и российской платежных систем обсуждался накануне в ходе двусторонних встреч, в частности, в ходе визита в Москву советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала. Советник встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а также с вице-премьером и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, с другими должностными лицами. 

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