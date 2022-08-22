Россия и Индия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия в скором времени могут признать платежные системы друг друга — RuPay и «Мир», сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Deccan Herald. Авторы статьи отмечают, что взаимный прием карт этих систем в рамках платежных национальных инфраструктур двух государств облегчит для посетителей России из Индии и посетителей Индии из России возможность оплачивать товары и услуги посредством карт без проблем.