Россия и Индия могут взаимно признать платежные системы друг друга

Индия и Россия в скором времени могут признать платежные системы друг друга — RuPay и «Мир», сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Deccan Herald. Авторы статьи отмечают, что взаимный прием карт этих систем в рамках платежных национальных инфраструктур двух государств облегчит для посетителей России из Индии и посетителей Индии из России возможность оплачивать товары и услуги посредством карт без проблем.
Вопрос взаимного признания индийской и российской платежных систем обсуждался накануне в ходе двусторонних встреч, в частности, в ходе визита в Москву советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала. Советник встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, а также с вице-премьером и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, с другими должностными лицами.