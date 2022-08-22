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Пьяная прогулка по железной дороге закончилась для омича смертью

22 августа 04:58
Фото: 1MI

На железной дороге в Омской области погиб мужчина

Омич вышел на пути ночью в воскресенье, 21 августа.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте сообщили о трагедии, которая случилась минувшей ночью на железной дороге на 2805 км железнодорожного перегона станций Пикетное — Москаленки. Здесь под грузовой поезд попал человек.

Известно, что 43-летний житель Омской области вышел на железную дорогу в состоянии опьянения и не успел среагировать на предупреждения машиниста грузового поезда. Несмотря на попытки машиниста предотвратить столкновение, омич все равно попал под поезд.

От полученных травм он скончался на месте, уточнили в ведомстве. Началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Авария#Железная дорога
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