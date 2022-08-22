Пьяная прогулка по железной дороге закончилась для омича смертью

В пресс-службе Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте сообщили о трагедии, которая случилась минувшей ночью на железной дороге на 2805 км железнодорожного перегона станций Пикетное — Москаленки. Здесь под грузовой поезд попал человек.