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Posted 22 августа 2022,, 11:56

Published 22 августа 2022,, 11:56

Modified Сегодня, 20:27

Updated Сегодня, 20:27

Психолог Журавлева назвала признаки и причины детского алкоголизма

22 августа 2022, 11:56
Психолог Татьяна Журавлева рассказала, что в России средний возраст ребенка, который впервые попробовал алкоголь, составляет 12 лет. Она назвала признаки и причины раннего развития этого заболевания у детей.

Среди признаков пристрастия ребенка к спиртному Журавлева назвала скрытность, раздражительность, воровство и частые просьбы «дать денег». К физическим признакам этого заболевания она назвала смену круга общения, перегар, рвоту, красные щеки, одутловатость лица, изменение веса, а также заторможенность, передает NEWS.ru.

По словам специалиста, в большинстве случае впервые попробовать алкоголь ребенку дают родители. Однако в отличие от взрослых, у детей алкоголизм развивается в четыре раза быстрее, и даже малейшие дозы алкоголя для ребенка нарушают развитие организма.

Журавлева отметила, что одной из главных причин развития детского алкоголизма является то, что родители сами уже алкоголики. Ребенок воспроизводит их модель в компании друзей.

«Но при родителях он не позволит себе лишнего, а с другими — может. Мало какой ребенок противостоит компании сверстников. Если все пьют, он тоже будет. Поэтому обращайте внимание, с кем дружат дети», — подытожила она.

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