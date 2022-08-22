Психолог Журавлева назвала признаки и причины детского алкоголизма

Posted 22 августа 2022,, 11:56
Published 22 августа 2022,, 11:56
Modified Сегодня, 20:27
Updated Сегодня, 20:27
Среди признаков пристрастия ребенка к спиртному Журавлева назвала скрытность, раздражительность, воровство и частые просьбы «дать денег». К физическим признакам этого заболевания она назвала смену круга общения, перегар, рвоту, красные щеки, одутловатость лица, изменение веса, а также заторможенность, передает NEWS.ru.
По словам специалиста, в большинстве случае впервые попробовать алкоголь ребенку дают родители. Однако в отличие от взрослых, у детей алкоголизм развивается в четыре раза быстрее, и даже малейшие дозы алкоголя для ребенка нарушают развитие организма.
Журавлева отметила, что одной из главных причин развития детского алкоголизма является то, что родители сами уже алкоголики. Ребенок воспроизводит их модель в компании друзей.
«Но при родителях он не позволит себе лишнего, а с другими — может. Мало какой ребенок противостоит компании сверстников. Если все пьют, он тоже будет. Поэтому обращайте внимание, с кем дружат дети», — подытожила она.