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Перед началом учебного года в ОмГУ переименовали факультеты

22 августа 04:32
Фото: Город55
После реорганизации несколько факультетов объединили, несмотря на сопротивление со стороны преподавателей.

За десять дней до нового учебного года в ОмГУ обновили названия факультетов. Напомним, на ученом совете 1 июля в вузе утвердили новую структуру университета, объединив четыре факультета. Их точные названия были неизвестны до сих пор — информация только сейчас появилась на сайте ОмГУ.

Как и предполагалось, факультет психологии присоединили к экономическому факультету. Теперь отделение называется факультетом экономики, психологии и менеджмента.

Факультет математики и информационных технологий объединили с факультетом компьютерных наук и назвали факультетом компьютерных наук и математики.

Факультета филологии и медиакоммуникаций, как и факультета иностранных языков, в вузе больше нет. Вместо них теперь будет факультет филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций. 

Больше всего споров было вокруг объединения факультета истории и факультета теологии, философии и мировых культур. Объединенное отделение теперь будет называться факультетом истории, теологии и мировых культур. 

Для абитуриентов в этом году предлагалось выбрать направление, а не факультет. При этом направления подготовки остались практически теми же, за исключением химии и физики — на этих факультетах объединили несколько кафедр.

Ранее против масштабной оптимизации ОмГУ выступил коллектив исторического факультета. Преподаватели направили письма в Минобрнауки и губернатору, а студенты создали петицию за сохранение истфака. В администрации вуза заявляли, что укрупняются только «малокомплектные» направления. При этом представителям истфака обещали, что объединенные факультеты хотят превратить в общий институт.

Добавим, что новый факультет истории, теологии и мировых культур остался без декана. У предыдущего декана Артема Клюева закончился контракт, нового руководителя факультета пока не утвердили. Предполагается, что им станет декан факультета теологии Павел Зайцев. Кто станет деканами остальных объединенных факультетов, пока неизвестно.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Университет#Факультеты#Учеба#Вуз#ОмГУ
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