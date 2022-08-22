Перед началом учебного года в ОмГУ переименовали факультеты

За десять дней до нового учебного года в ОмГУ обновили названия факультетов. Напомним, на ученом совете 1 июля в вузе утвердили новую структуру университета, объединив четыре факультета. Их точные названия были неизвестны до сих пор — информация только сейчас появилась на сайте ОмГУ.