Депутат не балует свою аудиторию разнообразием. Репосты из телеграм-каналов Сергея Шелеста и Горсовета с упоминаниями Леонтьева чередуются с сообщениями о том, как народный избранник встретился с электоратом и взял конкретный вопрос на контроль. Время от времени депутат рассказывает о решениях исполнительной власти, неизменно их одобряя (впрочем, решения Владимира Путина он не комментирует — видимо, тут и так все должно быть ясно). С публикой он общается сухо (максимум, на что тут можно рассчитывать, — «Благодарю вас за поддержку, впереди у нас серьезная работа»). По стилю посты мало чем отличаются от официальных пресс-релизов какого-нибудь ведомства и заканчиваются резолюциями типа «Для выработки алгоритма решения поставленных вопросов будут направлены запросы в профильные ведомства». В общем, простор для творческого роста у депутата есть.