В российском секторе Телеграма становится все больше политических каналов. Еще два года назад российские власти пытались закрыть этот мессенджер, но позже, по-видимому, смирились с его существованием, а потому сейчас даже представители «Единой России» не отказываются использовать Телеграм в своей политической деятельности. Накануне очередных выборов такие инструменты особенно актуальны. Мы решили посмотреть, как представлен в Телеграме омский депутатский корпус.
Сразу уточним: масштабы там достаточно скромные. Если у губернатора Александра Буркова 11.5 тысячи подписчиков, а у мэра Омска Сергея Шелеста — больше пяти тысяч, то телеграм-канал «Омский городской совет» — это заведомо более низкий уровень. 380 подписчиков, в среднем около 200 просмотров на каждый пост, минимум комментариев и лайков. У отдельных депутатов все выглядит еще скромнее, но материал для изучения все же есть.
«Благодарю за поддержку»
Если ранжировать депутатские телеграм-каналы по количеству подписчиков, в самом низу списка окажется единоросс Евгений Леонтьев — 35-летний специалист по продажам судовых энергетических установок, досиживающий в Горсовете свой первый срок и теперь рассчитывающий на второй. У него подписчиков всего 58, и одна из причин тому — нерегулярность обновления контента (перерывы могут продолжаться до двух недель).
Депутат не балует свою аудиторию разнообразием. Репосты из телеграм-каналов Сергея Шелеста и Горсовета с упоминаниями Леонтьева чередуются с сообщениями о том, как народный избранник встретился с электоратом и взял конкретный вопрос на контроль. Время от времени депутат рассказывает о решениях исполнительной власти, неизменно их одобряя (впрочем, решения Владимира Путина он не комментирует — видимо, тут и так все должно быть ясно). С публикой он общается сухо (максимум, на что тут можно рассчитывать, — «Благодарю вас за поддержку, впереди у нас серьезная работа»). По стилю посты мало чем отличаются от официальных пресс-релизов какого-нибудь ведомства и заканчиваются резолюциями типа «Для выработки алгоритма решения поставленных вопросов будут направлены запросы в профильные ведомства». В общем, простор для творческого роста у депутата есть.
«Воспринимаю с большим одобрением»
У единоросса Юрия Арчибасова, главного по «Автобусам Омска», подписчиков немного больше (67), но есть ощущение, что он учится на чужих ошибках. По наполнению все примерно то же самое: репосты Буркова и «Единой России», поздравления горожан с праздниками, сообщения о работе по запросам, почтительные упоминания начальства. Депутат пишет о поддержке «ребят в военной форме на рубеже противостояния», об адаптации к санкциям («А вначале плакали даже по хамону»), о «возрождении народной культуры», об обновлении транспорта и т. п. Однако все это старательно дополняется «личным отношением».
«Мне очень приятно, что я принимал участие…» — пишет депутат. «От всего сердца поздравляю», «от всей души поддерживаю», «я с радостью участвовал», «я искренне рад», «воспринимаю с большим одобрением» — такие формулировки расцвечивают повествование и позволяют думать, что Арчибасов сам ведет свой канал. Ну или он хочет, чтобы так думали, и готов приложить для этого определенные усилия.
Особого отклика у аудитории это пока не нашло: лайков мало, комментариев нет вообще, да и 67 подписчиков — так себе результат. Отчасти дело может быть в не слишком частом появлении новых постов. Отчасти — в том, что рутинная работа верноподданного депутата не гарантирует на выходе интересный для читателя материал. Даже если народному избраннику и правда «очень приятно».
В третьем лице
Антон Ремнёв — тоже единоросс. При чтении его телеграм-канала с 91 подписчиком возникает ощущение, что депутат признал неизбежное: «Ну да, читателей мне заинтересовать нечем, а присутствовать в „телеге“ нужно. Поэтому буду публиковать пресс-релизы, вообще их не редактируя». Соответственно, посты начинаются со слов: «Недавно к депутату Омского городского Совета обратились…», «Депутат Ремнёв принял участие».
Парламентарий посещает праздники, присутствует при рабочих визитах губернатора, участвует в марафонах, выслушивает просьбы горожан (чаще всего кронировать деревья) — и его предполагаемый помощник сообщает об этом телеграммной публике, говоря коротко и по существу.
Иногда Ремнёв появляется в своем канале лично с поздравлениями. Впрочем, формулировки типа «Депутат поздравил» тоже встречаются, а проследить какую-то закономерность в выборе первого и третьего лиц пока не представляется возможным.
Благодарность и контроль
121 подписчик Алексея Саяпина по сравнению с предыдущими историями — явный успех. Этот депутат, тоже относящийся к «Единой России», на заседаниях Городского совета отличается своей готовностью благодарить исполнительную власть по разным поводам — крупным и не очень. В его телеграм-канале, если двигаться от сегодняшнего дня вглубь, вскоре появляется все то же: Саяпин говорит спасибо (видимо, губернатору) за «активную позицию в наполнении бюджета». Однако ждать худшего не надо — сколько ни прокручивай вверх, новых благодарностей нет.
Вместо этого в постах Саяпина очень много депутатского контроля. Карточный ремонт дороги там, обустройство тротуара тут, обращение горожан насчет ямы в третьем месте. Депутат получает «обращение или наказ от жителей», потом «выезжает на местность для осмотра и анализа проблемы», направляет обращение в профильную структуру администрации и контролирует выполнение. Скучновато? Ну да, не без этого, но, во-первых, эта схема (по словам Саяпина) работает, а во-вторых, чего еще можно ждать от омского муниципального депутата?
Вечный бой
Ответ на вопрос, заданный выше, можно получить из телеграм-канала коммуниста Ивана Федина. Этот депутат — пожалуй, самый пламенный оратор в омском парламенте, готовый при любой возможности делать громкие заявления о классовой борьбе и о принципиальной позиции КПРФ в защите интересов трудящихся. В зале заседаний Федина прерывает спикер, уверенный, что Городской совет — не место для политики. А вот в Телеграме спикера нет, так что депутат может развернуться вовсю.
Стоит отметить, что личной позиции в фединском канале не видно. Речь всегда о партии, которая «убеждена», которая «гарантирует», которая продолжает свою борьбу и уверена в неизбежности победы. «Победили чуму и холеру — победим и „Единую Россию“!» — заявляет Федин, и его уверенность подкупает.
Депутатские посты — лишнее подтверждение тому, что некоторые вещи в мире остаются неизменными. Одна из таких вещей — коммунистическая пропаганда. КПРФ (в этом случае устами Федина) продолжает обещать всеобщую национализацию и сразу после нее — радикальное улучшение жизни «трудового народа». Депутат цитирует Ленина, называет российский флот «оплотом революции», а своих оппонентов — «толстосумами» и «олигархами». Мэрия, по его словам, «вынашивает зловещие планы», сферу ЖКХ в Омске контролируют «коммунальные бароны», состояние города характеризуется как «балаган».
Отдельные посты написаны исключительно заглавными буквами. Выглядит это так, будто время от времени Федин врывается в чат и кричит что-то, как с горсоветовской трибуны, а потом уходит по своим делам. Остаются гипотетический помощник и депутатская повседневность: борьба большая, за победу дела Ленина, и борьба малая — скажем, с незаконными свалками мусора или с ямами в асфальте.
Промежуточный итог Федина — 201 подписчик. Видимо, это следует списать на традиционную лояльность коммунистической аудитории.
«Наш обниматор»
Первое место по числу подписчиков среди депутатов, досиживающих свой срок и готовых повторить, занимает Инна Гомолко из «Единой России»: 243 человека. Ее телеграм-канал еще и самый своеобразный, но мы не знаем, связано ли одно с другим. Трудно определить, на кого рассчитан стиль Гомолко и привлекает ли он хоть кого-нибудь.
Судите сами. В многочисленных сообщениях депутата (как минимум по два за день) содержатся самые разнообразные обращения к аудитории. «Мои создания», «уставшие мои», «мои птички», «мои перчики и перчиночки», «моя банда», «мои ДНК-молекулы», «мои клеточки и живинки», «мои сладкие клубочки и катушечки», «мои сладкие конфетки», «мои зайки-попрыгайки», «мои славные войны» (именно так) и много чего еще. Всем этим людям Инна Гомолко каждый божий день желает доброго утра и спокойной ночи, причем желает весьма энергично.
«Всех обнимаю и новой помадой накрашенными губами в щеку каждого чмок!» — пишет депутат в одном из сообщений. «Ваш обниматор», — подписывается она в другом случае. Эти объятия и чмоканья щедро рассыпаны по всему телеграм-каналу. Гомолко настойчиво интересуется, как спали ее подписчики, спрашивает, видели ли они водку под микроскопом, зазывает читателей на марафон. Из постов мы узнаём, что депутатские грибы ждут засолки, огурцы уже дождались, а в планах — лечо, что сыновья Гомолко поступают в «Молодую гвардию», а сама она ходит в дневной стационар. В общем, на читателей вываливается целая куча разнообразных данных о личной жизни депутата.
Тема общественной жизни тоже раскрыта. Гомолко во все той же экспрессивной манере, с восклицательными знаками и ремарками типа «Мне нравится!» рассказывает о результатах своей депутатской работы, время от времени выдает исторические экскурсы (например, про пенициллин и про возникновение ВДВ), «работает с внешнеполитической повесткой». По последнему пункту все примерно ожидаемо — упоминаются «Мелкобритания», «псевдовеликая Омэрика» и «Зе».
В отличие от других депутатских телеграм-каналов, у Гомолко много музыки. Под одни песни, по ее словам, лучше засыпать, под другие — заниматься более романтическими вещами. «Я танцевала со своим парнем под эти грустные песни», — сообщает депутат, выложив подборку композиций от группы «Руки вверх». Где-то рядом на просторах ее канала поют Анастасия Бубнова в дуэте со Славой Фактором, Агутин и Пресняков, Филипп Киркоров, Александр Малинин. С музыкальными вкусами Гомолко все примерно понятно, а вот с тем, помогает ли ее стиль расширять аудиторию, дело обстоит гораздо сложнее.
Надо признать, что в целом миру депутатского Телеграма не хватает разнообразия. В нем был такой интересный игрок, как Дмитрий Петренко, рассказывавший в своей «телеге» о собственных расследованиях, бросавший открытые обвинения сначала омским властям, а потом и федеральным. Однако сейчас Петренко в розыске, а его канал с 829 подписчиками в запустении. Возможно, после выборов у нас появятся новые депутаты с новыми интересными телеграм-каналами, но вероятность такого поворота далеко не стопроцентная. Поживем — увидим.