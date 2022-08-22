Объявленный в розыск омский депутат Петренко попытался обжаловать решение об аресте

Сегодня в Омском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба на постановление о заочном аресте депутата горсовета Дмитрия Петренко. Напомним, депутат обвиняется в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». После неявки Петренко на несколько заседаний в Куйбышевский районный суд ему заочно изменили меру пресечения на заключение под стражу, а также объявили в федеральный розыск.
В Омский областной суд поступила апелляция на решение о заключении под стражу, сообщили Городу55 в пресс-службе суда. Сам Петренко не появлялся — иначе его сразу бы задержали как объявленного в федеральный розыск.
Судебная коллегия отклонила жалобу, оставив в силе решение об аресте.
Отметим, по некоторым данным, Петренко выехал из России.