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Объем средств клиентов Сбера в Сибири превысил триллион рублей

22 августа 06:42
Фото: 1MI
Совокупный объем привлеченных средств на рынке Сибирского банка ПАО Сбербанк составил 1,08 трлн рублей.

К ним относятся денежные средства, размещенные клиентами Сбера на депозитных, расчетных и других счетах и средства, получаемые банком от выпуска собственных ценных бумаг и осуществления иных операций. В Омской области этот показатель превышает 120 млрд рублей.

Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений – «СберВклад» и «СбервкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров - «Счет активный возраст» с надбавкой в 7% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Один триллион рублей – это значительная сумма, говорящая о доверии к Сберу со стороны клиентов. Мы благодарим каждого клиента за выбор банка и продолжаем совершенствовать нашу линейку финансовых продуктов и сервисов. Сегодня открыть подходящий для себя вклад можно буквально в два клика через Сбербанк онлайн, а большой выбор предлагаемых зарплатных и кредитных карт способен удовлетворить каждую из социальных групп».
#Екатерина Чаплинская
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