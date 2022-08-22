Объем средств клиентов Сбера в Сибири превысил триллион рублей

Сбер предлагает целую линейку вкладов для различных категорий клиентов. Одно из самых выгодных предложений – «СберВклад» и «СбервкладПрайм» с доходностью до 7% годовых. Специальное предложение для людей старшего возраста и пенсионеров - «Счет активный возраст» с надбавкой в 7% при зачислении пенсии на счета Сбербанка. С полным описанием всех вкладов и счетов можно ознакомиться на официальном сайте банка.