Не забота, а обман. По совету мошенников омич набрал миллионные кредиты

Мошенники продолжают обманывать омичей на крупные суммы денег. Теперь злоумышленникам доверился 32-летний житель Кировского округа. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
Мужчина рассказал полицейским, что ему поступил звонок от якобы представителей службы безопасности банка. Обманщики убедили его, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. В итоге собеседники посоветовали оформить потерпевшему кредит на 1,5 млн рублей. Мужчина прислушался, занял деньги и направил их на «безопасные счета».
Следом ему снова поступил звонок, только теперь от женщины, которая представилась сотрудником полиции. По той же схеме жертва снова оформил кредиты. Общая сумма всех займов достигла 4,8 млн рублей. Все деньги он перенаправил на счета мошенников.
По заявлению мужчины правоохранители завели уголовное дело за мошенничество. Напомним, за последние сутки еще одному обману мошенников подверглась 84-летняя пенсионерка.