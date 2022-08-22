Два омских студента пытались взломать сайт вуза

Следственное подразделение УФСБ России по Омской области завело уголовные дела на двух омичей по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ». Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.