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Два омских студента пытались взломать сайт вуза

22 августа 12:01
Фото: 1MI

В Омске два студента попали под уголовное дело за хакерство

Студенты использовали специальное программное обеспечение, после чего попали под уголовное дело.

Следственное подразделение УФСБ России по Омской области завело уголовные дела на двух омичей по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ». Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По информации Города55, двое студентов пытались взломать сайт одного из вузов города. В материалах уголовного дела говорится, что они делали это с помощью специального программного обеспечения.

По заключению эксперта, студенты совершали различные компьютерные атаки, чтобы получить доступ к системной информации и «обвалить» сайт. Расследование продолжается.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#ФСБ#Вуз#Студент
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