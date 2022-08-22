Два омских студента пытались взломать сайт вуза

Следственное подразделение УФСБ России по Омской области завело уголовные дела на двух омичей по статье «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ». Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
По информации Города55, двое студентов пытались взломать сайт одного из вузов города. В материалах уголовного дела говорится, что они делали это с помощью специального программного обеспечения.
По заключению эксперта, студенты совершали различные компьютерные атаки, чтобы получить доступ к системной информации и «обвалить» сайт. Расследование продолжается.