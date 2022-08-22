Роман Семеряк родился незрячим, зато с абсолютным слухом. Поэтому ни у самого мальчика, ни у его родных даже не было сомнений, что он станет выдающимся музыкантом.
Инструмент Рома в 7 лет выбрал сам. Ему пришелся по душе аккордеон. «Это как орган в миниатюре», — объясняет свой выбор молодой человек.
За свою пока еще совсем недолгую жизнь омич добился таких успехов, к которым многие взрослые и здоровые его коллеги идут всю жизнь. Например, в прошлом году он выступал наравне со зрячими музыкантами в итальянском городе Кастельфидардо. Там проводится самый престижный в мире международный конкурс среди аккордеонистов.
«Меня мотивирует мысль нести прекрасное в мир, быть транслятором энергии, исходящей от инструмента, быть проводником между прекрасной музыкой и публикой. А достичь успеха мне, в первую очередь, помогла поддержка семьи — мамы, бабушки и других близких людей, которые меня окружают. Без их помощи, скорее всего, было бы невозможным все то, что сейчас происходит — и концерты, и конкурсы, и фестивали. Очень важную поддержку помимо этого, конечно же, оказывает мой профессор Роман Николаевич Жбанов. Он открыл для меня инструмент по-новому. Благодаря нему я постигаю новые грани звука, открываю для себя иные свойства моего инструмента, аккордеона».
В 15 лет омский вундеркинд уже солировал под аккомпанемент Государственного академического русского оркестра имени Андреева на Дне города в Санкт-Петербурге. Тогда же он совершенно очаровал публику на конкурсе-фестивале имени Маланина в Новосибирске и занял там первое место. Его эмоциональное выступление настолько тронуло — президента русско-французской ассоциации музыкантов «Сансибери» профессора Романа Жбанова, что тот вместе с коллегами собрал полмиллиона рублей на профессиональный инструмент для Ромы.
Потом были победы и призовые места на множестве международных и всероссийских конкурсов. Наш герой, учивший в детстве музыкальную грамоту по специальным нотам для слепых, выступал без всякой скидки на свои особенности и оказывался талантливее здоровых соперников.
Недавно молодого музыканта признали «Достоянием Омска», также он стипендиат премии губернатора и премии мэра.
А еще Рома занимается благотворительностью. Например, он участвовал в создании первого детского хосписа в Омске. Рома перечислил на его строительства средства от своих сольных концертов за границей.
«Любовь к музыке помогла мне выработать внутреннюю дисциплину, — объясняет наш герой. — Появились вехи, по которым идешь и стремишься к цели. Очень много интересных контактов, очень много музыки, которую я ежедневно для себя открываю. Очень много интересных людей и интересных инструментов, которые я пробую. Музыка повлияла на все аспекты моей жизни».
Наш герой делится: несмотря на успехи, он еще в самом начале пути. Впереди изучение нового репертуара — музыки эпохи барокко, эпохи венского классицизма, романтизма и современной академической музыки для баяна. Также он намерен развиваться в сторону джазовой музыки и расширять горизонты для импровизации.
«Должна быть цель, сформулированная очень четко, — делится советом Рома. — Важно делить свой большой путь на много маленьких шагов, которые сейчас реально достичь. И вот из маленьких таких целей складывается целая жизнь музыканта. Необходимо уделять больше внимания мелочам и формулировать точные достижимые цели».
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