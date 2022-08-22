В 15 лет омский вундеркинд уже солировал под аккомпанемент Государственного академического русского оркестра имени Андреева на Дне города в Санкт-Петербурге. Тогда же он совершенно очаровал публику на конкурсе-фестивале имени Маланина в Новосибирске и занял там первое место. Его эмоциональное выступление настолько тронуло — президента русско-французской ассоциации музыкантов «Сансибери» профессора Романа Жбанова, что тот вместе с коллегами собрал полмиллиона рублей на профессиональный инструмент для Ромы.