Дело движется к концу. «Левобережному маньяку» из Омска запросили крупный срок

Напомним, что подсудимого обвиняют в совершении грабежей и разбойных нападений, вследствие одного из которых погибла пожилая женщина. Его взяли под стражу еще летом 2020 года. Омич неоднократно пытался освободиться из-под стражи и подавал ходатайство об изменении меры пресечения, в том числе по причине тяжелого заболевания. Судьи не нашли причин, чтобы отправить «маньяка» под домашний арест.