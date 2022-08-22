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Дело движется к концу. «Левобережному маньяку» из Омска запросили крупный срок

22 августа 12:45
Фото: Город55

«Левобережному маньяку» из Омска грозит 20 лет колонии строго режима

Об этом ходатайствовало гособвинение в ходе прений в Омском областном суде.

В Омском областном суде 22 августа прошли прения по уголовному делу «левобережного маньяка» — 39-летнего Сергея Городничева.

Гособвинитель просил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, сообщил «Новый Омск». Информацию подтвердили Городу55 в прокуратуре.

Напомним, что подсудимого обвиняют в совершении грабежей и разбойных нападений, вследствие одного из которых погибла пожилая женщина. Его взяли под стражу еще летом 2020 года. Омич неоднократно пытался освободиться из-под стражи и подавал ходатайство об изменении меры пресечения, в том числе по причине тяжелого заболевания. Судьи не нашли причин, чтобы отправить «маньяка» под домашний арест.

#Ольга Цветатий#Общество#Суд#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Срок#Убийство
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