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Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП у омской «Меги»

22 августа 13:35
Фото: Госавтоинспекция Омской области
В аварии также травмировались водители столкнувшихся машин.

В понедельник, 22 августа, около 14:00 у ТЦ «Мега» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Известно, что 35-летняя женщина на «Опель Астра» ехала по бульвару Архитекторов и в районе «Меги» не справилась с управлением. При повороте налево она столкнулась со встречным автомобилем «Субару», которым управлял 32-летний мужчина.

В итоге обоим водителям и 4-летнему ребенку потребовалась медицинская помощь. В ГИБДД добавили, что обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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