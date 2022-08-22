Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП у омской «Меги»

В понедельник, 22 августа, около 14:00 у ТЦ «Мега» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Известно, что 35-летняя женщина на «Опель Астра» ехала по бульвару Архитекторов и в районе «Меги» не справилась с управлением. При повороте налево она столкнулась со встречным автомобилем «Субару», которым управлял 32-летний мужчина.
В итоге обоим водителям и 4-летнему ребенку потребовалась медицинская помощь. В ГИБДД добавили, что обстоятельства будут установлены в ходе проверки.