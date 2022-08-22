Бурков наградил омских росгвардейцев медалями «За отвагу»

Сегодня, 22 августа, губернатор Омской области Александр Бурков вручил государственные награды бойцам Росгвардии. Торжественное мероприятие прошло в День Государственного флага Российской Федерации, в церемонии участвовал личный состав Росгвардии, ветераны и гости.
Александр Бурков вручил медали «За отвагу» десяти омским росгвардейцам. Все они отличились при выполнении боевых и служебных задач во время спецоперации на Украине.
«Российскому триколору уже более трехсот лет. Под ним воевали и жили наши деды. Император Николай I сказал: «Там, где русский флаг поднят хоть единожды, он уже не будет спущен», — отметил губернатор.
Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Омской области с первого дня специальной военной операции на рубеже противостояния. Их профессиональные и человеческие качества отмечены высшим руководством страны», — отметил генерал-майор Естай Джангунаков.