Бизнесмена из Омска оштрафовали на полмиллиона за взятку сотруднику «Сибколбас»

Когда подкуп раскрыли, на предпринимателя завели административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья Октябрьского округа Омска оштрафовал предпринимателя на 500 тыс рублей, а вдобавок к этому запретил предприятию участвовать в государственных и муниципальных закупках.