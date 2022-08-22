Бизнесмена из Омска оштрафовали на полмиллиона за взятку сотруднику «Сибколбас»

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали о взятке, которая лишила омского предпринимателя 500 тыс рублей и запретила участвовать в госзакупках. Речь идет об учредителе ООО «Компания „Рубикон“».
По данным прокуратуры, бизнесмен заплатил 157 тыс рублей сотруднику ООО «Сибирские колбасы», чтобы компания поставляла «Рубикону» мясо и не инициировала прекращение поставок.
Когда подкуп раскрыли, на предпринимателя завели административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья Октябрьского округа Омска оштрафовал предпринимателя на 500 тыс рублей, а вдобавок к этому запретил предприятию участвовать в государственных и муниципальных закупках.
Чтобы обеспечить выплату штрафа, на счета предпринимателя наложили арест, отметили в прокуратуре.