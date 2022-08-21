Зайку бросила хозяйка. Что произошло с самым дружелюбным экспонатом «Флоры-2022»

После традиционной выставки «Флора» экспонаты продолжают радовать омичей, но уже в разных частях города. Так, одна из фигур — большой заяц из газона — оказалась на Бульваре Зеленом. О печальной судьбе композиции рассказала одна из местных жительниц.
Женщина написал пост в сообществе «Голос Омска» и приложила фотографии зайца «до» и «после», то есть спустя какое-то время нахождения на Левом берегу. На кадрах четко видны повреждения экспоната: отсутствие глаз, порванные уши, хвост и нос.
«Кто же это сделал? А сделали это дети, которые гуляют со своими мамами. Мамы стоят рядом, а дети забираются на этого зайца», — пояснила омичка. Она пыталась сделать замечание прохожим, но безрезультатно. Отметим, заяц на «Флоре» выполнял функцию фотозоны, на месте туловища — скамейка.
Автор поста обратилась ко всем горожанам с просьбой уважительно относится к объектам благоустройства, не портить Омск своими руками. В комментариях пользователи посоветовали снимать подобные инциденты на видео и отправлять в полицию. Многие посетовали на недостаток культуры в обществе.