Зайку бросила хозяйка. Что произошло с самым дружелюбным экспонатом «Флоры-2022»

«Кто же это сделал? А сделали это дети, которые гуляют со своими мамами. Мамы стоят рядом, а дети забираются на этого зайца», — пояснила омичка. Она пыталась сделать замечание прохожим, но безрезультатно. Отметим, заяц на «Флоре» выполнял функцию фотозоны, на месте туловища — скамейка.