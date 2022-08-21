«Я в вас верю». Ольга Бузова обратилась к омским хоккеистам

20 августа в Омск прибыла известная телеведущая и певица Ольга Бузова. С ней встретилась команда новой «G-Drive Арены», сообщает телеграм-канал ледового объекта. Артистке вручили абонемент на Арену Возможностей, а также фирменный шарфик «Авангарда».
«Хочу пожелать вам отличного сезона без травм. Не даром вы „ястребы“ — летайте высоко, далеко, мощно и верьте в себя. Я в вас верю!», — обратилась Бузова к омским хоккеистам.
В 2019 году телеведущая заявляла о желании стать талисманов «Авангарда», обещала посвятить песню команде и дать бесплатный концерт, если «ястребы» одержат победу. Этого не случилось. Дружба с омичами продлилась до 2020 года.
Напомним, певица приезжала в Омск на бьюти-праздник одного из магазинов косметики. Мероприятие было бесплатным. Ольга Бузова пообщалась с поклонниками.