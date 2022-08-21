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«Я в вас верю». Ольга Бузова обратилась к омским хоккеистам

21 августа 07:19
Фото: ru.wikipedia.org

Бузова пожелала удачи омскому «Авангарду»

Три года назад телеведущая проявляла интерес к хоккеистам.

20 августа в Омск прибыла известная телеведущая и певица Ольга Бузова. С ней встретилась команда новой «G-Drive Арены», сообщает телеграм-канал ледового объекта. Артистке вручили абонемент на Арену Возможностей, а также фирменный шарфик «Авангарда».

«Хочу пожелать вам отличного сезона без травм. Не даром вы „ястребы“ — летайте высоко, далеко, мощно и верьте в себя. Я в вас верю!», — обратилась Бузова к омским хоккеистам.

В 2019 году телеведущая заявляла о желании стать талисманов «Авангарда», обещала посвятить песню команде и дать бесплатный концерт, если «ястребы» одержат победу. Этого не случилось. Дружба с омичами продлилась до 2020 года.

Напомним, певица приезжала в Омск на бьюти-праздник одного из магазинов косметики. Мероприятие было бесплатным. Ольга Бузова пообщалась с поклонниками.

#Общество#Спорт#Новости#Омск#Ольга Бузова#Авангард#Арена#Хоккей
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