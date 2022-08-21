Во время индийской свадьбы в Омске упал фонарный столб

«Молодых катали на тележке и они задели провода, в итоге упал фонарь», — описал происшествие автор поста в паблике «ЧП Омск». На видеозаписи с места событий видно, как фонарный столб склонился по диагонали, вместо привычной вертикальной стойки. Вокруг собралось много людей.