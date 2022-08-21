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Во время индийской свадьбы в Омске упал фонарный столб

21 августа 05:00
Фото: 1MI
Пострадавших нет, передали очевидцы событий.

Во время крупного мероприятия на «Зеленом острове» упал фонарь. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

20 августа в парке прошел фестиваль индийской культуры «Танцуй, танцуй!». Главным событием стала свадьба сразу пяти пар по традиционным канонам: цветочные гирлянды, выкуп невест, флешмоб подружек и друзей. На фестиваль могли прийти все желающие. Гостей ждало угощение — три торта общим весом 300 килограммов.

«Молодых катали на тележке и они задели провода, в итоге упал фонарь», — описал происшествие автор поста в паблике «ЧП Омск». На видеозаписи с места событий видно, как фонарный столб склонился по диагонали, вместо привычной вертикальной стойки. Вокруг собралось много людей.

Как сообщили пользователи в комментариях, администрация «Зеленого острова» оперативно подогнала спецтехнику, провели ремонт. Пострадавших нет, пишут очевидцы.

Фото: скриншот видео "ЧП Омск"
#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Зеленый остров#Свадьба
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