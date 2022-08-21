Во время индийской свадьбы в Омске упал фонарный столб

Во время крупного мероприятия на «Зеленом острове» упал фонарь. Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.
20 августа в парке прошел фестиваль индийской культуры «Танцуй, танцуй!». Главным событием стала свадьба сразу пяти пар по традиционным канонам: цветочные гирлянды, выкуп невест, флешмоб подружек и друзей. На фестиваль могли прийти все желающие. Гостей ждало угощение — три торта общим весом 300 килограммов.
«Молодых катали на тележке и они задели провода, в итоге упал фонарь», — описал происшествие автор поста в паблике «ЧП Омск». На видеозаписи с места событий видно, как фонарный столб склонился по диагонали, вместо привычной вертикальной стойки. Вокруг собралось много людей.
Как сообщили пользователи в комментариях, администрация «Зеленого острова» оперативно подогнала спецтехнику, провели ремонт. Пострадавших нет, пишут очевидцы.