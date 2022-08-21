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В Омске обнаружили возможный автограф Достоевского

21 августа 08:29
Фото: 1MI
На стене написано имя одного из самых знаменитых персонажей Федора Михайловича.

Общество охраны памятников сообщает об удивительной находке — автограф Федора Михайловича Достоевского на территории омского военного госпиталя.

Каллиграфическую надпись обнаружили на стенах летних арестантских палат. Представители сообщества считают, что автограф мог бы принадлежать великому писателю. Он пребывал в госпитале 19 раз.

«Есть мнение, что именно находясь в омском госпитале, имея возможность писать, Достоевский обдумал персонажей „Преступления и наказания“, которых позже воплотил в романе», — сказано в посте на официальной странице «ВООПИК Омск». На фото с места на деревянной стене еле виднеется имя Родион. Оно было редким для тех лет.

Существует версия, что надпись мог оставить почитатель Достоевского. Омичи полагают, что для точности определения нужна графологическая экспертиза.

Фото: скриншот паблика "ВООПИК Омск | Общество охраны памятников"
#Диана Камалетдинова#Общество#Город#Новости#Омск#Федор Достоевский#Памятник
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