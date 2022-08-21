В Омске обнаружили возможный автограф Достоевского

«Есть мнение, что именно находясь в омском госпитале, имея возможность писать, Достоевский обдумал персонажей „Преступления и наказания“, которых позже воплотил в романе», — сказано в посте на официальной странице «ВООПИК Омск». На фото с места на деревянной стене еле виднеется имя Родион. Оно было редким для тех лет.