Успешный рост. В Омске стало больше яиц

Опубликована свежая информация о производстве продукции животноводства с января по июль 2022 года в Омской области. Данные представил Омскстат. Отмечается рост показателей.
В регионе стали производить больше мяса — 100,9 тысяч тонн, что на 2,8% превышает прошлогодние значения. Увеличился выпуск молока на 2,1% (361 тысяча тонн). Колоссальный рост демонстрирует производство яиц — плюс 74,8%, то есть 507 миллионов штук.
А вот валовой надой молока сократился на 7,8 тысяч тонн в сравнении с прошлым годом. Это связано с уменьшением стада коров в хозяйствах. Однако фермеры сохраняют стабильность в производстве продукции.
Напомним, ранее мы сообщали об увеличении поголовья птицы и сокращении стада крупного рогатого скота.