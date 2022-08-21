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Успешный рост. В Омске стало больше яиц

21 августа 05:32
Фото: 1MI

В Омске стали производить почти на 75% больше яиц

Статистики сравнили показатели этого и прошлого годов.

Опубликована свежая информация о производстве продукции животноводства с января по июль 2022 года в Омской области. Данные представил Омскстат. Отмечается рост показателей.

В регионе стали производить больше мяса — 100,9 тысяч тонн, что на 2,8% превышает прошлогодние значения. Увеличился выпуск молока на 2,1% (361 тысяча тонн). Колоссальный рост демонстрирует производство яиц — плюс 74,8%, то есть 507 миллионов штук.

А вот валовой надой молока сократился на 7,8 тысяч тонн в сравнении с прошлым годом. Это связано с уменьшением стада коров в хозяйствах. Однако фермеры сохраняют стабильность в производстве продукции.

Напомним, ранее мы сообщали об увеличении поголовья птицы и сокращении стада крупного рогатого скота.

#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Статистика#Омскстат#Сельское хозяйство
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