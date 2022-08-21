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Ушел за газировкой и не вернулся. В Омске снова пропал ребенок

21 августа 13:34
Фото: 1MI

Омичи разыскивают пропавшего 8-летнего мальчика

Волонтеры уже взялись за поиски мальчика.

В Омске пропал 8-летний мальчик. С заявлением в полицию 21 августа днем обратилась мать ребенка. Она пояснила, 20 августа около 18:00 сын ушел в магазин за газировкой и не вернулся. Их дом находится на Сибирском проспекте, это район Московки-2, что в Ленинском округе.

Правоохранители озвучили особые приметы пропавшего: рост 145 сантиметров, среднего телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синие джинсы с большим количеством карманов, светло-серый джемпер, серые кроссовки, в подошву правого вмонтированы цветные светодиоды.

Известно, что к поиску уже подключились омские волонтеры. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.

Напомним, вчера омичи искали 13-летнего мальчика с особенностями здоровья. Он ушел из дома и не вернулся. Установить местоположение ребенка удалось поздно ночью. Он не пострадал.

Обновлено: омская полиция в 19:54 сообщила, что местонахождение мальчика установлено. По предварительным данным, ребенок был у отца. Сейчас мужчина с сыном отравились в отдел полиции. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Дети#Пропал ребенок
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