Ушел за газировкой и не вернулся. В Омске снова пропал ребенок

В Омске пропал 8-летний мальчик. С заявлением в полицию 21 августа днем обратилась мать ребенка. Она пояснила, 20 августа около 18:00 сын ушел в магазин за газировкой и не вернулся. Их дом находится на Сибирском проспекте, это район Московки-2, что в Ленинском округе.
Правоохранители озвучили особые приметы пропавшего: рост 145 сантиметров, среднего телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза. Был одет в темно-синие джинсы с большим количеством карманов, светло-серый джемпер, серые кроссовки, в подошву правого вмонтированы цветные светодиоды.
Известно, что к поиску уже подключились омские волонтеры. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.
Обновлено: омская полиция в 19:54 сообщила, что местонахождение мальчика установлено. По предварительным данным, ребенок был у отца. Сейчас мужчина с сыном отравились в отдел полиции. Противоправных действий в отношении пропавшего не совершалось.