Ушел за газировкой и не вернулся. В Омске снова пропал ребенок

В Омске пропал 8-летний мальчик. С заявлением в полицию 21 августа днем обратилась мать ребенка. Она пояснила, 20 августа около 18:00 сын ушел в магазин за газировкой и не вернулся. Их дом находится на Сибирском проспекте, это район Московки-2, что в Ленинском округе.