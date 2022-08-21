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Тысячи гостей. Спустя два «ковидных» года в Омске прошел ДжазПарк

21 августа 13:19
Фото: пресс-служба Омской филармонии

Джазовый фестиваль в Омске собрал 5000 слушателей

Фестиваль традиционно прошел под открытым небом.

В Омске после «коронавирусного» перерыва прошел джазовый фестиваль Омской филармонии. В парке на Королева собрались около 5 000 слушателей. Выступали именитые российские импровизаторы и омские музыканты. Для омичей звучали рок-н-ролл и буги-вуги, симфоджаз, джаз-мануш, соул, джаз-рок и диксиленд.

Арт-директором фестиваля является джазовый пианист, народный артист России Даниил Крамер. Открыла мероприятие группа Acoustic Soul и певица Светлана Жаворонкова. После концертов гости могли пообщаться с музыкантами и взять автограф. 

В парке также организовали лекторий о джазовой музыкальной культуре и ее влияние на различные сферы. Завершился фестиваль концертом симфонического оркестра под управлением главного дирижера Дмитрия Васильева при участии Мари Карне, Даниила Крамера и вокального ансамбля Павла Шаромова. 

#Общество#Город#Культура#Новости#Омск#Дмитрий Васильев#Даниил Крамер#Фестиваль#Омская Филармония
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