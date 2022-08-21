Тысячи гостей. Спустя два «ковидных» года в Омске прошел ДжазПарк

В Омске после «коронавирусного» перерыва прошел джазовый фестиваль Омской филармонии. В парке на Королева собрались около 5 000 слушателей. Выступали именитые российские импровизаторы и омские музыканты. Для омичей звучали рок-н-ролл и буги-вуги, симфоджаз, джаз-мануш, соул, джаз-рок и диксиленд.