По результатам торгов арендатором стала ООО «Помощь», это столичная компания. Директором и совладельцем является Алексей Сулоев, он же — президент Ассоциации крематориев, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев. Договор аренды рассчитан на 2 года и 6 месяцев.