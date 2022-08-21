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Стало известно, где под Омском появится крематорий

21 августа 04:24
Фото: 1MI

Определены границы строительства крематория под Омском

Аукцион на аренду земельного участка признали несостоявшимся.

Администрация Омского муниципального района выделила земельный участок под ритуальную деятельность. Площадь зоны — 8 365 «квадратов», сообщает НГС55. Территория находится в границах Надеждинского сельского поселения, что недалеко от Омска и остановки «Завод пластмасс».

По результатам торгов арендатором стала ООО «Помощь», это столичная компания. Директором и совладельцем является Алексей Сулоев, он же — президент Ассоциации крематориев, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев. Договор аренды рассчитан на 2 года и 6 месяцев.

Аукцион признали несостоявшимся, поскольку заявку подала только одна организация. Оставлена начальная цена — 296 500 рублей в год. В документации сказано, арендатор имеет право построить на участке крематорий, колумбарий и другие объекты для работы крематория. Максимальная их площадь — 1 500 «квадратов».

#Общество#Новости#Экономика#Омская область#Омский район#Крематорий#Строительство
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