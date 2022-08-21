Администрация Омского муниципального района выделила земельный участок под ритуальную деятельность. Площадь зоны — 8 365 «квадратов», сообщает НГС55. Территория находится в границах Надеждинского сельского поселения, что недалеко от Омска и остановки «Завод пластмасс».
По результатам торгов арендатором стала ООО «Помощь», это столичная компания. Директором и совладельцем является Алексей Сулоев, он же — президент Ассоциации крематориев, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев. Договор аренды рассчитан на 2 года и 6 месяцев.
Аукцион признали несостоявшимся, поскольку заявку подала только одна организация. Оставлена начальная цена — 296 500 рублей в год. В документации сказано, арендатор имеет право построить на участке крематорий, колумбарий и другие объекты для работы крематория. Максимальная их площадь — 1 500 «квадратов».