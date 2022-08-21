Смерть от удара током, отключение воды, автограф Достоевского. Воскресный Омск

Давно ли омичи не слышали про отключение воды? Вот и ресурсникам кажется, что давно! Пятидневный режим без ГВС ожидает жителей Нефтяников. А вот омичам из Октябрьского округа повезло чуть больше — без воды всего сутки. Полный список адресов, попадающих под ограничение, здесь. Благо, нет сейчас той палящей «июльской» жары. Прогноз погоды на ближайшие дни мы тоже сообщаем.