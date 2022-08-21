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Смерть от удара током, отключение воды, автограф Достоевского. Воскресный Омск

21 августа 14:00
Фото: 1MI
Новости, которые нельзя пропустить перед новой рабочей неделей.

Отключение воды

Давно ли омичи не слышали про отключение воды? Вот и ресурсникам кажется, что давно! Пятидневный режим без ГВС ожидает жителей Нефтяников. А вот омичам из Октябрьского округа повезло чуть больше — без воды всего сутки. Полный список адресов, попадающих под ограничение, здесь. Благо, нет сейчас той палящей «июльской» жары. Прогноз погоды на ближайшие дни мы тоже сообщаем.

Омск в соцсетях

Горожане в социальных сетях сообщают о самых необычных и вопиющих инцидентах. Представляем дайджест таких новостей за последние сутки:

— две домашние собаки погибли от удара током и этим спасли хозяйку;

— с красивой придомовой клумбы в центре Омска регулярно воруют цветы;

— дети разрушили один из самых забавных экспонатов юбилейной «Флоры»;

— родители забили тревогу из-за жуткого состояния детского сада в преддверии 1 сентября.

Автограф Достоевского

Представители общества охраны памятников обнаружили возможный автограф Федора Михайловича Достоевского. Подробности ниже:

В Омске обнаружили возможный автограф Достоевского
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#Общество#Город#Происшествия#Культура#Новости#Омск#Омская область#Федор Достоевский#Отключение воды#Смерть#Собаки#Цветы#Флора#Детский сад
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