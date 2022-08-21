Смерть от удара током, отключение воды, автограф Достоевского. Воскресный Омск

Давно ли омичи не слышали про отключение воды? Вот и ресурсникам кажется, что давно! Пятидневный режим без ГВС ожидает жителей Нефтяников. А вот омичам из Октябрьского округа повезло чуть больше — без воды всего сутки. Полный список адресов, попадающих под ограничение, здесь. Благо, нет сейчас той палящей «июльской» жары. Прогноз погоды на ближайшие дни мы тоже сообщаем.
Горожане в социальных сетях сообщают о самых необычных и вопиющих инцидентах. Представляем дайджест таких новостей за последние сутки:
— две домашние собаки погибли от удара током и этим спасли хозяйку;
— с красивой придомовой клумбы в центре Омска регулярно воруют цветы;
— дети разрушили один из самых забавных экспонатов юбилейной «Флоры»;
— родители забили тревогу из-за жуткого состояния детского сада в преддверии 1 сентября.
Представители общества охраны памятников обнаружили возможный автограф Федора Михайловича Достоевского. Подробности ниже: