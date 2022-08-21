Слова страшнее убийства: кого и за что сегодня в России отправляют за решетку

За публично высказанную позицию или репост в соцсетях люди попадают в тюрьму. Раньше такое наказание преследовало только убийц, насильников и рецидивистов. «Новые известия» провели свое расследование, чтобы выяснить, кого за что сегодня сажают надолго.
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что число арестов за последние 20 лет сократилось в четыре раза. Минюст предложил запретить аресты предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести.
Самые большие сроки по УК РФ полагаются за убийство, изнасилование несовершеннолетних, причинение тяжкого вреда здоровью. Самые громкие дела этого лета — чреда задержаний журналистов и ученых. Началось с отправки в СИЗО Дмитрия Колкера, Анатолия Маслова и Анатолия Шиплюка, сотрудников образовательных учреждений.
В начале августа под стражей оказались работники газет и администраторы телеграм-каналов. Случаи происходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Екатеринбурге, Орле, Калуге, Казани.
Пока обвиняемые находятся за решеткой в период расследований, «скопинского маньяка» Виктора Мохова отправили под домашний арест. Напомним, он уже отсидел 17 лет за то, что четыре года держал в подвале двух девушек, бил, насиловал и пытал их. Выяснилось, что он также мог быть причастен к сокрытию другого убийства.
Журналистка и правозащитница Ева Меркачева поясняет, выбор меры пресечения не всегда согласуется с реальностью: «Риск того, что подозреваемый сбежит, становится минимальным, если у человека нет загранпаспорта, обычно — это стандартная процедура — загранпаспорт сразу же изымается следствием, нет недвижимости и вообще средств для того, чтобы пересечь границу. Но даже и в этом случае побег куда-то в сегодняшних условиях весьма сложен».
Против содержания в СИЗО обвиняемых в ненасильственных преступлениях выступили депутат Госдумы Евгений Попов, член СПЧ при президенте РФ Кирилл Кабанов, глава СПЧ Валерий Фадеев, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и другие.
«Наше законодательство в последнее время здорово трансформировалось в плане гуманизации уголовного наказания — это делается для того, чтобы разгрузить тюрьмы и СИЗО. Но при этом наш законодатель забивает тюрьмы и СИЗО людьми, которые не опасны для общества», — высказал мнение ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин.
Как отмечают эксперты, по таким статьям как убийство проще не только дожидаться приговора на свободе, но и получить оправдание. У обвиняемых по ненасильственных статьям шансов меньше.
Журналисты «Новых известий» пришли к выводу, что в 2022 году самым страшным преступлением стало инакомыслие и распространение нежелательной информации. Это подтверждают и факты проведения судебных заседаний в закрытом формате.