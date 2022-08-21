Слова страшнее убийства: кого и за что сегодня в России отправляют за решетку

Журналистка и правозащитница Ева Меркачева поясняет, выбор меры пресечения не всегда согласуется с реальностью: «Риск того, что подозреваемый сбежит, становится минимальным, если у человека нет загранпаспорта, обычно — это стандартная процедура — загранпаспорт сразу же изымается следствием, нет недвижимости и вообще средств для того, чтобы пересечь границу. Но даже и в этом случае побег куда-то в сегодняшних условиях весьма сложен».