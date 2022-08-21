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«Ремонта нет». Обеспокоенные родители пожаловались на состояние детсада в Омске

21 августа 12:04
Фото: 1MI

Омичи сообщили о ненадлежащем виде детского сада № 247

Горожане считают, что детей не могут принимать с такой степенью готовности.

Обеспокоенные горожане сообщают в соцсетях о жутком состоянии детского сада № 247. Учреждение находится по адресу улица Иванова, 11, это Ленинский округ. В сообществе «ЧП Омск» опубликованы фотографии из группы «Теремок». Автор, по всей видимости, родитель.

Фото: скриншот паблика "ЧП Омск"

«С 1 сентября наши дети должны пойти в новую группу. Группа совершенно ненадлежащего вида. Ремонта нет даже символического», — сказано в посте. Сообщается о разрушении покрытия стен, падении штукатурки с потолка. В группе пока нет посуды и постельного белья.

Как сообщает анонимный омич, на родителей переложили всю ответственность за ремонт, покупку игрушек, замену кранов и ковров.

В комментариях пользователи дали свою оценку происходящему. Многие уверены, работа детского сада зависит от заведующей, другие заявляют — проблема в департаменте образования. Некоторые сетуют на Роспотребназдор. Омичи начали рассказывать об аналогичных случаях и в других дошкольных учреждениях Омска. Самый эффективный способ решить вопрос, по мнению пользователей сети, — обратиться в прокуратуру.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Детский сад#Соцсети
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