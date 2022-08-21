«Ремонта нет». Обеспокоенные родители пожаловались на состояние детсада в Омске

В комментариях пользователи дали свою оценку происходящему. Многие уверены, работа детского сада зависит от заведующей, другие заявляют — проблема в департаменте образования. Некоторые сетуют на Роспотребназдор. Омичи начали рассказывать об аналогичных случаях и в других дошкольных учреждениях Омска. Самый эффективный способ решить вопрос, по мнению пользователей сети, — обратиться в прокуратуру.