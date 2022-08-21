«Ремонта нет». Обеспокоенные родители пожаловались на состояние детсада в Омске

Обеспокоенные горожане сообщают в соцсетях о жутком состоянии детского сада № 247. Учреждение находится по адресу улица Иванова, 11, это Ленинский округ. В сообществе «ЧП Омск» опубликованы фотографии из группы «Теремок». Автор, по всей видимости, родитель.
«С 1 сентября наши дети должны пойти в новую группу. Группа совершенно ненадлежащего вида. Ремонта нет даже символического», — сказано в посте. Сообщается о разрушении покрытия стен, падении штукатурки с потолка. В группе пока нет посуды и постельного белья.
Как сообщает анонимный омич, на родителей переложили всю ответственность за ремонт, покупку игрушек, замену кранов и ковров.
В комментариях пользователи дали свою оценку происходящему. Многие уверены, работа детского сада зависит от заведующей, другие заявляют — проблема в департаменте образования. Некоторые сетуют на Роспотребназдор. Омичи начали рассказывать об аналогичных случаях и в других дошкольных учреждениях Омска. Самый эффективный способ решить вопрос, по мнению пользователей сети, — обратиться в прокуратуру.