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Под звуки музыки. Ночью на улицы Омска выехали 500 велосипедистов

21 августа 13:05
Фото: 1MI

Ночной велопробег в Омске собрал 500 участников

Акция проходит в Омске шестой раз.

20 августа в Омске прошел ночной велопробег. Горожане собрали на Омской крепости, звучала музыка. Участниками стали ветераны велоспорта и любители двухколесного транспорта.

Перед стартом на сцене у Тобольских ворот выступили творческие коллективы, гостей ждала танцевальная программа.

На дистанцию в семь километров отправились около 500 человек, сообщает минспорта Омской области. Маршрут пролегал до «Зеленого острова» и обратно по Набережной Тухачевского.

В финале праздника для омичей выступили силачи, барабанщики, было огненное шоу, состоялся розыгрыш призов.

Отметим, ночной велопробег в нашем городе прошел в шестой раз. Однако последние два года заезды регистрировались в режиме онлайн из-за «коронавирусных» ограничений.

#Город#Общество#Спорт#Новости#Омск#Велосипед#Минспорта
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