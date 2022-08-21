Под звуки музыки. Ночью на улицы Омска выехали 500 велосипедистов

20 августа в Омске прошел ночной велопробег. Горожане собрали на Омской крепости, звучала музыка. Участниками стали ветераны велоспорта и любители двухколесного транспорта.
Перед стартом на сцене у Тобольских ворот выступили творческие коллективы, гостей ждала танцевальная программа.
На дистанцию в семь километров отправились около 500 человек, сообщает минспорта Омской области. Маршрут пролегал до «Зеленого острова» и обратно по Набережной Тухачевского.
В финале праздника для омичей выступили силачи, барабанщики, было огненное шоу, состоялся розыгрыш призов.
Отметим, ночной велопробег в нашем городе прошел в шестой раз. Однако последние два года заезды регистрировались в режиме онлайн из-за «коронавирусных» ограничений.