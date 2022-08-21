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Опасные значения. В Омской области коронавирус «атаковал» сотни омичей

21 августа 08:18
Фото: 1MI

В Омской области за сутки выявили 294 случая коронавируса

Свежая информация от федерального оперштаба.

Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу на 21 августа. В Омской области за сутки выявлено 294 новых заболевших, 21 пациент госпитализирован. Выздоровел за этот же период 121 житель региона. Летальных случаев нет.

Всего в России обнаружено 22 236 случаев коронавируса за сутки, зафиксировано 64 смерти.

Самая напряженная эпидобстановка остается в Москве, там за 24 часа диагноз подтвердился 7 431 раз. Зарегистрировано 23 летальных случая.

Наименьшие опасения вызывает Чукотский автономный округ, где суточный прирост составил 13 пациентов.

Напомним, ранее мы сообщали, в Омской области выявили первые случаи заражения штаммом «кентавр».

#Коронавирус COVID-19#Общество#Новости#Омск#Омская область#Медицина#Здравоохранение#Статистика
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