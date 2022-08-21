Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омич хотел продать кота перед армией и лишился части сбережений

21 августа 06:29
Фото: 1MI

Омич перешел на сайт мошенников и потерял 3000 руб

Любимцу пришлось искать новый дом из-за призыва в армию.

В полицию обратился 20-летний омич, сообщил о хищении 3 000 рублей. История началась с публикации объявления в социальной сети. Подробности раскрыли в полиции.

В начале августа молодой человек купил котенка породы мейн-кун. Чуть позже пришла повестка о призыве в армию. Омичу пришлось искать питомцу новый дом. Любимца Симку оценил в 6 500 рублей. Объявление выставил в интернет.

Спустя два часа позвонила первая покупательница, представилась Анной Ивановной. В переписке женщина предложила парню перейти по ссылке, чтобы оформить доставку кота в Санкт-Петербург.

Потерпевший ввел на сайте свои данные, дату рождения, номер банковской карты и код из смс-сообщения. Со счета тут же списались 3 000 рублей, однако за котенка никто не заплатил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Правоохранители предупреждают омичей, не стоит переходить по ссылкам на сторонние сайты. Лучший результат любой сделки — личная встреча и оплата из рук в руки.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Мошенничество
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10