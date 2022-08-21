Омич хотел продать кота перед армией и лишился части сбережений

В полицию обратился 20-летний омич, сообщил о хищении 3 000 рублей. История началась с публикации объявления в социальной сети. Подробности раскрыли в полиции.
В начале августа молодой человек купил котенка породы мейн-кун. Чуть позже пришла повестка о призыве в армию. Омичу пришлось искать питомцу новый дом. Любимца Симку оценил в 6 500 рублей. Объявление выставил в интернет.
Спустя два часа позвонила первая покупательница, представилась Анной Ивановной. В переписке женщина предложила парню перейти по ссылке, чтобы оформить доставку кота в Санкт-Петербург.
Потерпевший ввел на сайте свои данные, дату рождения, номер банковской карты и код из смс-сообщения. Со счета тут же списались 3 000 рублей, однако за котенка никто не заплатил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Правоохранители предупреждают омичей, не стоит переходить по ссылкам на сторонние сайты. Лучший результат любой сделки — личная встреча и оплата из рук в руки.