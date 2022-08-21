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Небо Лондона. Омичей ждет туман и резкое потепление

21 августа 06:38
Фото: 1MI

На Омск надвигается туман и потепление до +26 градусов

Синоптики прогнозируют возвращение летней погоды.

Новая неделя в Омской области стартует с ночного дождя. Днем в понедельник осадков не ожидается. Температура воздуха +15…+20 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.

В ночь на 23 августа в регионе прогнозируют туман и очень слабый ветер. Столбик термометра опустится до +4. Днем во вторник потеплеет до +23 градусов, без осадков.

24 августа ночью вновь ожидается туман и низкие температуры +6…+11 градусов. В дневные часы станет теплее — до +26. Осадков не ожидается, порывы ветра не превысят 10 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
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