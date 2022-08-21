Счастливо завершилась история с поисками 13-летнего мальчика, пропавшего в одном из омских садоводств. Особую обеспокоенность вызывало то, что ребенок из-за особенностей здоровья плохо ориентируется в пространстве и с трудом контактирует с окружающими людьми.
На его поиски, кроме силовиков, отправились сразу два волонтерских отряда — «ЛизаАлерт Омск» и «Доброспас-Омск».
В результате оба отряда нашли мальчика почти одновременно, буквально через несколько часов.
«Волонтеры «ЛизаАлерт» вели ребенка более получаса до момента, когда он зашел в здание банка, — рассказала инфорг отряда «ЛизаАлерт Омск» Рада Маевская. — Есть строгие правила: мы не подходим к ребенку без полиции и без родителей, если нет прямой угрозы жизни и если дело происходит не в лесу. Мы сразу передали информацию полиции и повезли родителей к ребенку. В этот момент в банк зашли представители «Доброспаса».
Напомним, ребенок потерялся в субботу, 20 августа. Мальчик вышел из дома в садоводческом товариществе «Заветы Мичурина» на улицу, когда его мама буквально ненадолго отвлеклась на хлопоты по хозяйству. Также известно, что раньше юный искатель приключений уже несколько раз уходил таким образом из дома.
В этот раз мальчик умудрился добраться пешком с Левого берега в городок Нефтяников. Одна из поисковых групп направилась по маршруту автобуса № 64. на конечной остановке «Улица Дергачева» похожего по описанию ребенка видели очевидцы. Далее выяснилось, что он заходил в кафе поблизости с этим местом. Все это буквально через 1,5 часа после исчезновения. Потом на горячую линию «ЛизыАлерт» позвонила девушка и сообщила, что видела пропавшего в Советском парке.
Но к моменту, когда поисковики прибыли на место, прыткого путешественника там уже не было. Однако вскоре его обнаружили бредущим по проспекту Мира. Теперь основная задача была не потерять ребенка из вида и не дать ему спрятаться, например, под машиной.
«Благодарим группу, которая профессионально выполнила задачу. Не рванули на радостях к растерянному ребенку, не испугали его еще больше. Контролировали ситуацию, следили за безопасностью, отправляли видео идущего мальчика координаторам и ждали родителей. Он пропал в СНТ „Заветы Мичурина“, через полтора часа оказался на остановке „Улица Дергачева“, погулял по большому торговому центру, добрался до Советского парка и планировал путешествовать дальше. Без денег, карт и взрослых. Поэтому мы не пишем адрес пропажи в ориентировках и просим обращать внимание на похожих людей по всему городу? Пропавшие запросто перемещаются, даже дети», — объясняют поисковики.
К счастью, поиски, длившиеся такие долгие для родных пропавшего ребенка часы, завершились благополучно. В областной полиции уточнили, что никаких противоправных действий с ребенком совершено не было. С мальчиком все уже все в порядке, сейчас он находится дома со своей семьей.