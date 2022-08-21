«Благодарим группу, которая профессионально выполнила задачу. Не рванули на радостях к растерянному ребенку, не испугали его еще больше. Контролировали ситуацию, следили за безопасностью, отправляли видео идущего мальчика координаторам и ждали родителей. Он пропал в СНТ „Заветы Мичурина“, через полтора часа оказался на остановке „Улица Дергачева“, погулял по большому торговому центру, добрался до Советского парка и планировал путешествовать дальше. Без денег, карт и взрослых. Поэтому мы не пишем адрес пропажи в ориентировках и просим обращать внимание на похожих людей по всему городу? Пропавшие запросто перемещаются, даже дети», — объясняют поисковики.