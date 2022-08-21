Кто купил конфискованный в Омске Cadillac за четыре миллиона

Территориальное управление Росимущества в Омской области заключило крупную сделку. С молотка ушел черный Cadillac ESCALADE, конфискованный в пользу государства. Стоимость — 4 036 600 рублей. Данные приводит NGS55.RU.
Покупателем стал Андрей Мякишев. Его полному тезке принадлежит компания по продаже безалкогольных напитков «Родники Сибири», а также руководство фирмы по производству питьевой воды «Добрыня». Внедорожник 2015 года выпуска, в комплекте идут колесные диски и шипованные шины.
В аукционной документации говорится об эксплуатационных повреждениях кузова и оперения. Техническое состояние хорошее, ключи и документы в наличии. Экспертиза также подтвердила, что автомобиль безопасен.