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Кто купил конфискованный в Омске Cadillac за четыре миллиона

21 августа 07:07
Фото: 1MI

В Омске конфискованный Cadillac продали за 4 млн руб

Одна из самых крупных сделок по продаже авто в 2022 году.

Территориальное управление Росимущества в Омской области заключило крупную сделку. С молотка ушел черный Cadillac ESCALADE, конфискованный в пользу государства. Стоимость — 4 036 600 рублей. Данные приводит NGS55.RU.

Покупателем стал Андрей Мякишев. Его полному тезке принадлежит компания по продаже безалкогольных напитков «Родники Сибири», а также руководство фирмы по производству питьевой воды «Добрыня». Внедорожник 2015 года выпуска, в комплекте идут колесные диски и шипованные шины.

В аукционной документации говорится об эксплуатационных повреждениях кузова и оперения. Техническое состояние хорошее, ключи и документы в наличии. Экспертиза также подтвердила, что автомобиль безопасен.

#Общество#Новости#Экономика#Омск#Аукцион#Автомобиль
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