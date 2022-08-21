Кириенко назвал центром подготовки героев нашего времени форум «Машук»

По его словам, немаловажно, что преподаватели из разных регионов – это те люди, которые дают образование все стране. Они смогут обучаться в центре «Машук», где для этого есть все необходимое: учебные и жилые корпуса, коворкинг-пространства, а также площадки для отдыха и спорта.