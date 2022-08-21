Кириенко назвал центром подготовки героев нашего времени форум «Машук»

В Пятигорске в августе стартовал студенческий форум «Машук». Он собрал около тысячи участников. Особенностью нынешнего форума стало открытие Всероссийского образовательного центра знаний. Его цель – профессиональное развитие сотрудников образования, а также реализация просветительских программ, пишет newstracker.ru
По словам Кириенко, Путин объявил 2023 год Годом наставника, педагога и учителя.
Замглавы Администрации Президента РФ также отметил, что для страны в приоритете остается задача подготовки высококвалифицированных учителей с целью качественного обучения молодежи и повышения конкурентоспособности каждого получившего образование специалиста. Данный форум станет центром подготовки таких кадров.
Кириенко сказал, что необходимо перевести работу в круглогодичный режим с самыми талантливыми ребятами. Над выполнением этой задачи уже работают мастерская управления «Сенеж» в Московской области, форум творческой молодёжи «Таврида» в Крыму, а на Северном Кавказе – форум «Машук» и открытый рядом с ним одноименный круглогодичный центр для подготовки учителей.
Кроме того, он указал, что стереотип о неспособной сконцентрировать внимание на длительное время «тиктоковской» молодежи не соответствует действительности. Это подтвердили исследования общества «Знание».
Кириенко выдвинул предложение создать премию «Машук», которую можно было бы вручать за лучшие проекты в образовании, выполненные за год.
На мероприятии присутствовал также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сказал, что центр «Машук» будет способствовать распространению наилучших мировых практик преподавания в стране.
По его словам, немаловажно, что преподаватели из разных регионов – это те люди, которые дают образование все стране. Они смогут обучаться в центре «Машук», где для этого есть все необходимое: учебные и жилые корпуса, коворкинг-пространства, а также площадки для отдыха и спорта.