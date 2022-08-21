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Город-сад? Омичка сообщила о регулярной краже цветов возле дома

21 августа 11:17
Фото: 1MI

В центре Омска регулярно воруют цветы из клумб

Происходящее запечатлели камеры видеонаблюдения.

Омичка сообщила о воровстве под собственными окнами. Женщина проживает на Иртышской Набережной. Ее дядя ежегодно облагораживает придомовую территорию — красивый палисадник с множеством цветов.

Не так давно жители начали замечать, что кто-то регулярно ворует цветы. По видео с камер наблюдения удалось выяснить, что дело рук одного и того же мужчины в возрасте. «Некий пенсионер считает, что может прийти и в любое время дня и ночи и повыкарчевывать себе растения, купленные за деньги и высаженные для красоты! Причем не просто прийти, а подготовиться целенаправленно — взять совок и мешок», — сказано в посте сообщества «ЧП Омск».

Автор рассказывает, в прошлом году были аналогичные инциденты. После огласки случаи воровства прекратились. На такой же эффект омичка надеется и в этот раз.

К публикации приложены снимки с камер видеонаблюдения. На них действительно можно разглядеть похожего мужчину преклонных лет, который выкапывает и забирает цветы. В комментариях под постом местным жителям посоветовали обратиться в полицию. Многие похвалили омичей за содержание придомовой территории.

#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Соцсети#Цветы
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