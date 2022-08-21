Город-сад? Омичка сообщила о регулярной краже цветов возле дома

Не так давно жители начали замечать, что кто-то регулярно ворует цветы. По видео с камер наблюдения удалось выяснить, что дело рук одного и того же мужчины в возрасте. «Некий пенсионер считает, что может прийти и в любое время дня и ночи и повыкарчевывать себе растения, купленные за деньги и высаженные для красоты! Причем не просто прийти, а подготовиться целенаправленно — взять совок и мешок», — сказано в посте сообщества «ЧП Омск».